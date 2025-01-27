Мостовой предложил увеличить зарплату игроку «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, как клубу можно удержать Манфреда Угальде.

«Можно немного поднять зарплату Угальде, чтобы не повторить историю с Бителло. Все-таки Манфред – это ключевой игрок «Спартака» прямо сейчас. Можно таким образом показать, что в клубе на него рассчитывают.

Но, конечно, на поводу у игрока идти не стоит, если требования будут какими-то неадекватными», – сказал Мостовой.