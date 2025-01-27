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Мостовой предложил увеличить зарплату игроку «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой предположил, как клубу можно удержать Манфреда Угальде.

«Можно немного поднять зарплату Угальде, чтобы не повторить историю с Бителло. Все-таки Манфред – это ключевой игрок «Спартака» прямо сейчас. Можно таким образом показать, что в клубе на него рассчитывают.

Но, конечно, на поводу у игрока идти не стоит, если требования будут какими-то неадекватными», – сказал Мостовой.

  • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
  • Сообщалось об интересе к форварду со стороны клубов АПЛ, а также «ПСЖ» и «Галатасарая».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (5)
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алдан2014
1737947254
Что то я стал соглашаться с мостовым
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алдан2014
1737947304
Он конечно понтовщик,но в футболе разбирается
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oyabun
1737952093
Мостовой такой умный! Срочно его в руководство Спартака! )
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Benifacto
1737955029
friendly fire)
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