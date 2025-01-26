Артур попрощался с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Артур обратился к петербургскому клубу и его болельщикам. Хавбек перешел в «Ботафого».
«Время, которое я навсегда сохраню в своем сердце. 3 титула, важные голы, моменты, которые ознаменовали мою карьеру как профессионала, так и человека. Я безмерно благодарен всем, кто является частью этого клуба.
Партнеры по команде, персонал, руководство. Мы проделали хорошую работу, приложив немало усилий и добившись определенных результатов.
Я ухожу с уверенностью, что я всегда делал все возможное. Удачи в будущем, «Зенит». Моя поддержка всегда будет с вами. Спасибо!» – сказал Артур.
- Футболист провел за «Зенит» в 2024 году 36 матчей, забил 7 голов, отдал 6 передач.
- Артур забил победный гол в матче 30-го тура прошлого сезона «Зенит» – «Ростов» (2:1), который принес петербуржцам чемпионский титул.