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Артур попрощался с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Артур обратился к петербургскому клубу и его болельщикам. Хавбек перешел в «Ботафого».

«Время, которое я навсегда сохраню в своем сердце. 3 титула, важные голы, моменты, которые ознаменовали мою карьеру как профессионала, так и человека. Я безмерно благодарен всем, кто является частью этого клуба.

Партнеры по команде, персонал, руководство. Мы проделали хорошую работу, приложив немало усилий и добившись определенных результатов.

Я ухожу с уверенностью, что я всегда делал все возможное. Удачи в будущем, «Зенит». Моя поддержка всегда будет с вами. Спасибо!» – сказал Артур.

  • Футболист провел за «Зенит» в 2024 году 36 матчей, забил 7 голов, отдал 6 передач.
  • Артур забил победный гол в матче 30-го тура прошлого сезона «Зенит» – «Ростов» (2:1), который принес петербуржцам чемпионский титул.

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Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«

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Комментарии (1)
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WE ARE FOR PETER
1737920062
В три титула твой вклад весомый! Особенно гол чемпионский) молодец и удачи тебе
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