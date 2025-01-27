Кто был лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма»: от Шерингема до Кейна

«Тоттенхэм» – один из самых видных клубов, представляющих столицу Англии. Невзирая на то, что у команды из Северного Лондона не так много трофеев (и очень много насмешек по этому поводу), «Тоттенхэм» входит в число наиболее популярных футбольных представителей Туманного Альбиона.

В истории клуба было немало выдающихся игроков. Сегодня речь пойдет о тех, кто чаще всех радовал сердца преданных поклонников «шпор» – о лучших бомбардирах в истории «Тоттенхэма».

1. Харри Кейн – 280

Кейн – кумир «Уайт Харт Лейн», автор целой россыпи рекордов и лучший игрок «Тоттенхэма» как минимум в 21 веке. Харри был готов провести в родном клубе всю карьеру, но устал смотреть на пустой шкаф в клубном музее и отправился за трофеями (пока не особо успешно) в мюнхенскую «Баварию».

Суммарно Кейн отбегал за «Тоттенхэм» 435 матчей, забив 280 голов. Превосходная реализация моментов, умение отправить мяч в сетку практически из любого положения надолго сделали Кейна любимчиком сразу нескольких поколений болельщиков.

Кейн трижды побеждал в гонке бомбардиров английской Премьер-Лиги и становился обладателем «Золотой бутсы». Мало кто сомневается в том, что в конечном итоге Харри побил бы рекорд Алана Ширера по числу голов в АПЛ, однако данный вопрос остается открытым по причине переезда Кейна в Германию. Впрочем, не стоит исключать, что в будущем он вернется в родной «Тоттенхэм». Во всяком случае, Харри неоднократно намекал на такую возможность.

2. Джимми Гривз – 266

Гривз провел на «Уайт Харт Лейн» 9 лет (1961-1970), отыграв 379 матчей. Он считается легендой не только «Тоттенхэма», но и его принципиального соперника – «Челси». Также Джимми был признан одним из лучших форвардов в истории британского футбола.

3. Бобби Смит – 208

Смит выступал на позиции центрального нападающего. С его именем неразрывно связаны громкие успехи «Тоттенхэма» – победа в двух розыгрышах Кубка Англии, а также чемпионство в 1961 году. На протяжении своей карьеры в команде из Северного Лондона Бобби Смит успел наштамповать 12 хет-триков.

4. Сон Хын Мин – 169

Легионер из Южной Кореи стал капитаном «Тоттенхэма» после того, как клуб покинул вратарь Уго Льорис и вышеупомянутый Харри Кейн. Сон выступает за «шпор» и поныне. Более того, накануне он подписал новый контракт с командой из Северного Лондона, положив конец слухам об уходе.

Сон Хын Мин очень универсален. Ранее преимущественно бегал на позиции вингера, однако после появления на тренерском мостике «Тоттенхэма» Анжа Постекоглу и трансфера Кейна в «Баварию» стал регулярно примерять на себя роль «ложной девятки».

5. Клифф Джонс – 157

Джонс выходил на поле в 378 матчах в составе «шпор» и получил широкую известность благодаря взрывной скорости, дриблингу и нацеленности на ворота. Клифф является знаковой фигурой «Тоттенхэма» второй половины 50-х и первой половины 60-х годов прошлого века.

6. Мартин Чиверс – 155

Чиверс прославился как непревзойденный мастер воздушных единоборств. Также обладал «пушечным» ударом с правой, наводя ужас на вратарей. Именно Мартин сыграл ключевую роль в победе «шпор» в розыгрыше Кубка УЕФА в 1972 году.

7. Джермейн Дефо – 143

Дефо «заходил» в «Тоттенхэм» дважды – с 2004 по 2008 и с 2009 по 2014. Именно из этой команды Джермейн сумел пробиться в ряды национальной сборной Англии.

Дефо успел прославиться не только как футболист, но и как человек, активно занимающийся благотворительностью. Несмотря на то, что Джермейн не достиг уровня самых элитных игроков, про него успели снять документальный фильм, где, в частности, демонстрируется его деятельность за пределами зеленого газона.

8. Алан Гилзин – 123

Едва ли не самый известный представитель Шотландии в истории «Тоттенхэма». Гилзин провел в Северном Лондоне 10 сезонов, отыграв 439 матчей с учетом всех соревнований. Выступал за «шпор» в 60-е и 70-е годы 20 века.

9. Робби Кин – 122

Ирландец Робби Кин много и успешно поиграл в Англии и даже пытался оставить свой след за пределами Туманного Альбиона, съездив в «Интер». Впрочем, в Милане ему не удалось проявить свои лучшие качества, и он не солоно хлебавши вернулся в Англию.

В настоящее время Кин осваивает тренерское ремесло. Совсем недавно он возглавил «Ференцварош», которым ранее успел порулить бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

10. Тедди Шерингем – 119

Шерингем провел львиную долю своей карьеры футболиста в «Тоттенхэме» (273 матча), но все же свой самый знаменитый гол он забил в составе другой команды. Речь идет о финале Лиги чемпионов 1999 года, где Шерингем помог «Манчестер Юнайтед» совершить фантастический камбэк в поединке с «Баварией».

Помимо «Тоттенхэма» Тедди успел поиграть еще в двух столичных клубах – «Миллуолле» и «Вест Хэме».

Таблица ТОП-10 бомбардиров Тоттенхэма