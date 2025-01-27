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ТОП-10 лучших бомбардиров «Тоттенхэма» в истории


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Сегодня, 14:42
Кто был лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма»: от Шерингема до Кейна

«Тоттенхэм» – один из самых видных клубов, представляющих столицу Англии. Невзирая на то, что у команды из Северного Лондона не так много трофеев (и очень много насмешек по этому поводу), «Тоттенхэм» входит в число наиболее популярных футбольных представителей Туманного Альбиона.

В истории клуба было немало выдающихся игроков. Сегодня речь пойдет о тех, кто чаще всех радовал сердца преданных поклонников «шпор» – о лучших бомбардирах в истории «Тоттенхэма».

1. Харри Кейн – 280

Кейн – кумир «Уайт Харт Лейн», автор целой россыпи рекордов и лучший игрок «Тоттенхэма» как минимум в 21 веке. Харри был готов провести в родном клубе всю карьеру, но устал смотреть на пустой шкаф в клубном музее и отправился за трофеями (пока не особо успешно) в мюнхенскую «Баварию».

Суммарно Кейн отбегал за «Тоттенхэм» 435 матчей, забив 280 голов. Превосходная реализация моментов, умение отправить мяч в сетку практически из любого положения надолго сделали Кейна любимчиком сразу нескольких поколений болельщиков.

Кейн трижды побеждал в гонке бомбардиров английской Премьер-Лиги и становился обладателем «Золотой бутсы». Мало кто сомневается в том, что в конечном итоге Харри побил бы рекорд Алана Ширера по числу голов в АПЛ, однако данный вопрос остается открытым по причине переезда Кейна в Германию. Впрочем, не стоит исключать, что в будущем он вернется в родной «Тоттенхэм». Во всяком случае, Харри неоднократно намекал на такую возможность.

2. Джимми Гривз – 266

Гривз провел на «Уайт Харт Лейн» 9 лет (1961-1970), отыграв 379 матчей. Он считается легендой не только «Тоттенхэма», но и его принципиального соперника – «Челси». Также Джимми был признан одним из лучших форвардов в истории британского футбола.

3. Бобби Смит – 208

Смит выступал на позиции центрального нападающего. С его именем неразрывно связаны громкие успехи «Тоттенхэма» – победа в двух розыгрышах Кубка Англии, а также чемпионство в 1961 году. На протяжении своей карьеры в команде из Северного Лондона Бобби Смит успел наштамповать 12 хет-триков.

4. Сон Хын Мин – 169

Легионер из Южной Кореи стал капитаном «Тоттенхэма» после того, как клуб покинул вратарь Уго Льорис и вышеупомянутый Харри Кейн. Сон выступает за «шпор» и поныне. Более того, накануне он подписал новый контракт с командой из Северного Лондона, положив конец слухам об уходе.

Сон Хын Мин очень универсален. Ранее преимущественно бегал на позиции вингера, однако после появления на тренерском мостике «Тоттенхэма» Анжа Постекоглу и трансфера Кейна в «Баварию» стал регулярно примерять на себя роль «ложной девятки».

5. Клифф Джонс – 157

Джонс выходил на поле в 378 матчах в составе «шпор» и получил широкую известность благодаря взрывной скорости, дриблингу и нацеленности на ворота. Клифф является знаковой фигурой «Тоттенхэма» второй половины 50-х и первой половины 60-х годов прошлого века.

6. Мартин Чиверс – 155

Чиверс прославился как непревзойденный мастер воздушных единоборств. Также обладал «пушечным» ударом с правой, наводя ужас на вратарей. Именно Мартин сыграл ключевую роль в победе «шпор» в розыгрыше Кубка УЕФА в 1972 году.

7. Джермейн Дефо – 143

Дефо «заходил» в «Тоттенхэм» дважды – с 2004 по 2008 и с 2009 по 2014. Именно из этой команды Джермейн сумел пробиться в ряды национальной сборной Англии.

Дефо успел прославиться не только как футболист, но и как человек, активно занимающийся благотворительностью. Несмотря на то, что Джермейн не достиг уровня самых элитных игроков, про него успели снять документальный фильм, где, в частности, демонстрируется его деятельность за пределами зеленого газона.

8. Алан Гилзин – 123

Едва ли не самый известный представитель Шотландии в истории «Тоттенхэма». Гилзин провел в Северном Лондоне 10 сезонов, отыграв 439 матчей с учетом всех соревнований. Выступал за «шпор» в 60-е и 70-е годы 20 века.

9. Робби Кин – 122

Ирландец Робби Кин много и успешно поиграл в Англии и даже пытался оставить свой след за пределами Туманного Альбиона, съездив в «Интер». Впрочем, в Милане ему не удалось проявить свои лучшие качества, и он не солоно хлебавши вернулся в Англию.

В настоящее время Кин осваивает тренерское ремесло. Совсем недавно он возглавил «Ференцварош», которым ранее успел порулить бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

10. Тедди Шерингем – 119

Шерингем провел львиную долю своей карьеры футболиста в «Тоттенхэме» (273 матча), но все же свой самый знаменитый гол он забил в составе другой команды. Речь идет о финале Лиги чемпионов 1999 года, где Шерингем помог «Манчестер Юнайтед» совершить фантастический камбэк в поединке с «Баварией».

Помимо «Тоттенхэма» Тедди успел поиграть еще в двух столичных клубах – «Миллуолле» и «Вест Хэме».

Таблица ТОП-10 бомбардиров Тоттенхэма

Игрок

Голов

Матчей

Харри Кейн

280

435

Джимми Гривз

266

374

Бобби Смит

205

304

Сон Хын Мин

169

431

Клифф Джонс

157

372

Мартин Чиверс

155

333

Джермейн Дефо

143

363

Алан Гилзин

123

412

Робби Кин

122

1306

Тедди Шерингем

119

273
Источник: Бомбардир.ру
Фото: sportingnews.com
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Комментарии (1)
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ItalianFootball
1737984190
Робби Кин 1306 матчей провел ?)))
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