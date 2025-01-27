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  • Черчесов отреагировал на отставку из сборной Казахстана: «Нюансов не знаю»

Черчесов отреагировал на отставку из сборной Казахстана: «Нюансов не знаю»

Станислав Черчесов рассказал об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана.

«В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил четкий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем.

Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком – еще раз подтвердил ему все то же самое. Он связался с президентом федерации – функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю.

Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта – как моего, так и моих помощников», – сказал Черчесов.

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
  • Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (3)
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neim
1737984963
Итоговая разница мячей сборной Кахахстана при Черчесове 0:15 ... Не, "нюансов увольнения не знаю". Тогда хотя бы Бомбардир почитай, баран. Здесь про них уже наверное пол года пишут (((.
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Spartak_forv@
1737986698
Жёсткие там ребята)Ноль мячей в 6 матчах и уволили,что за бред)
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