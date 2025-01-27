Черчесов отреагировал на отставку из сборной Казахстана: «Нюансов не знаю»

Станислав Черчесов рассказал об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана.

«В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил четкий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем.

Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком – еще раз подтвердил ему все то же самое. Он связался с президентом федерации – функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю.

Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта – как моего, так и моих помощников», – сказал Черчесов.