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  • Стал известен размер неустойки Черчесова после увольнения из сборной Казахстана

Стал известен размер неустойки Черчесова после увольнения из сборной Казахстана

Неустойка Станислава Черчесова за увольнение с поста главного тренера сборной Казахстана составит 500 тысяч евро: ему выдадут оклад за 5 месяцев при контракте с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

Если бы тренер в национальной команде доработал до зимы, то его соглашение могло быть продлено. Однако результаты не оставили шансов на такой исход.

  • Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
  • 61-летний специалист ранее тренировал «Куфштайн», «Ваккер-Тироль», «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо», «Легию», сборную России и «Ференцварош».

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1737980024
Не пожалели денег казахи, Такие у них размахи...
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