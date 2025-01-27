Стал известен размер неустойки Черчесова после увольнения из сборной Казахстана

Неустойка Станислава Черчесова за увольнение с поста главного тренера сборной Казахстана составит 500 тысяч евро: ему выдадут оклад за 5 месяцев при контракте с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

Если бы тренер в национальной команде доработал до зимы, то его соглашение могло быть продлено. Однако результаты не оставили шансов на такой исход.