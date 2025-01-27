Стал известен размер неустойки Черчесова после увольнения из сборной Казахстана

Неустойка Станислава Черчесова за увольнение с поста главного тренера сборной Казахстана составит 500 тысяч евро: ему выдадут оклад за 5 месяцев при контракте с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.
Если бы тренер в национальной команде доработал до зимы, то его соглашение могло быть продлено. Однако результаты не оставили шансов на такой исход.
- Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
- 61-летний специалист ранее тренировал «Куфштайн», «Ваккер-Тироль», «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо», «Легию», сборную России и «Ференцварош».