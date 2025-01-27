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  • Жена Акинфеева назвала единственный матч футболиста, который она не посмотрела: «Пришлось выключить»

Жена Акинфеева назвала единственный матч футболиста, который она не посмотрела: «Пришлось выключить»

Екатерина Акинфеева, супруга вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, назвала матч с участием своего мужа, который она не смогла посмотреть. Это была игра 1/8 финала ЧМ‑2018 между сборными России и Испании.

Россия победила по пенальти и вышла в четвертьфинал турнира.

– Как вы смотрели этот матч?

– Я человек очень волнительный. Это, наверное, единственный матч, который не смогла посмотреть. Эмоции зашкаливали, мне просто пришлось выключить. Я узнала о том, что случилось только после того, как мне позвонили друзья и родственники, но осознать это, конечно, было сложно. Соседи звонили и говорили, что просто хотят прийти и лечь у нас на газоне. Никто не знал, как отреагировать, – сказала Екатерина Акинфеева в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

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Источник: «Бомбардир»

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1737971714
Екатерина Акинфеева (Герун) Дата и место рождения: 1 ноября 1986 (38 лет), Киев, Украина Семейное положение: Игорь Акинфеев (в браке, 2 детей)
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