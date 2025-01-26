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  • Агент Солари подтвердил интерес игрока к переходу в «Спартак»

Агент Солари подтвердил интерес игрока к переходу в «Спартак»

Агент вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари Ариэль Кипершмид не исключил переход своего клиента в «Спартак».

«Солари нравится идея перехода в «Спартак». Посмотрим, будут ли действия со стороны клуба», – сказал Кипершмид.

  • 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
  • Контракт Солари с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до конца 2027 года.
  • Как сообщал Metaratings.ru, сделка по переходу аргентинцаа возможна, если представители игрока снизят требования по комиссионной части при переходе в 2-3 раза. В таком случае сумма трансфера может составить 11 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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26.01.2025 22:40
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VPERDIV SPARTAK
1737920969
Все неликвиды рвутся в Спартак
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