Агент Солари подтвердил интерес игрока к переходу в «Спартак»

Агент вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари Ариэль Кипершмид не исключил переход своего клиента в «Спартак».

«Солари нравится идея перехода в «Спартак». Посмотрим, будут ли действия со стороны клуба», – сказал Кипершмид.