Агент Солари подтвердил интерес игрока к переходу в «Спартак»

Агент вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари Ариэль Кипершмид не исключил переход своего клиента в «Спартак».
«Солари нравится идея перехода в «Спартак». Посмотрим, будут ли действия со стороны клуба», – сказал Кипершмид.
- 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
- Контракт Солари с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до конца 2027 года.
- Как сообщал Metaratings.ru, сделка по переходу аргентинцаа возможна, если представители игрока снизят требования по комиссионной части при переходе в 2-3 раза. В таком случае сумма трансфера может составить 11 миллионов евро.