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    • Черчесов проанализировал ошибку Песьякова против «Зенита» – благодаря ей петербуржцы стали чемпионами

    Черчесов проанализировал ошибку Песьякова против «Зенита» – благодаря ей петербуржцы стали чемпионами

    Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал победный гол «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

    • Ошибся вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.
    • Забил Артур – зимний новичок «Зенита».
    • Сегодня «Ростов» объявил об уходе Песьякова.

    «Так перепрыгнуть мяч, как сделал Песьяков, можно либо при пенальти, когда ты заранее куда-то реагируешь, подставляешь руки неудачно. Или рикошет. У Песьякова ничего не было.

    Почему Песьяков заранее туда завалился… Может, мяч нырнул. Смотрится это не совсем приятно. Смотрит вся страна. Возможно, игровая практика отсутствует», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2024 22:58
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    Комментарии (5)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1716754023
    Писяк всех болел Краснодара подставил,будь он неладен
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    VVM1964
    1716755611
    Какая на х*** практика - это рефлекторно должно быть у вратаря уровня РПЛ ((( КОСЯК 100 % !!!
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    momwig_
    1716756301
    Зато наконец денег нормальных заработал. Что у него карьеры-то осталось?
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    Давид59
    1716757247
    Всюду вещают об ошибке Песьякова. А я не вижу никакой ошибки. Мяч был послан с очень близкого расстояния, да ещё и с бешеной силой. Песяков его почти отразил. Многие вратари в такой ситуации вообще не успевают дёрнуться.
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    Ziklop
    1716758022
    мяч летел вверх и начал опускаться перед ним! Черчесов не тупи, среагировать невозможно, только отбить коряво, рикошет дурной случился! кто стоял должен это понимать. кривоногому Артурчику повезло! слабый игрок, тупит постоянно! плохо что в Зените нет игроков с ударом.
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