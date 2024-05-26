Черчесов проанализировал ошибку Песьякова против «Зенита» – благодаря ей петербуржцы стали чемпионами

Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал победный гол «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

Ошибся вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.

Забил Артур – зимний новичок «Зенита».

Сегодня «Ростов» объявил об уходе Песьякова.

«Так перепрыгнуть мяч, как сделал Песьяков, можно либо при пенальти, когда ты заранее куда-то реагируешь, подставляешь руки неудачно. Или рикошет. У Песьякова ничего не было.

Почему Песьяков заранее туда завалился… Может, мяч нырнул. Смотрится это не совсем приятно. Смотрит вся страна. Возможно, игровая практика отсутствует», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».