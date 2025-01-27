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  • Акинфеев назвал момент, после которого его жизнь превратилась в ад

Акинфеев назвал момент, после которого его жизнь превратилась в ад

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев вспомнил отбитый пенальти в матче против Испании на ЧМ-2018. Голкипер ЦСКА в передаче «Шоу Воли» признался, что после той игры его жизнь превратилась в ад.

– В России есть памятник вашей ноге с названием «Нога святого Акинфея». Как ты относишься к тому, что твоя нога стала отдельной легендой?

– В то время я больше злился на все эти мемы. Я ненавижу свою популярность, потому что нельзя жить, как обычный человек. До 2018 года я чувствовал себя хорошо – в магазинах, на заправках мог проскальзывать незамеченным. Но после 2018‑го все превратилось в ад.

После матча с Испанией я очень долго сдавал допинг, поэтому у меня было время посмотреть все видео, которые болельщики уже успели выложить. А про ноги, про руки… Я все это не люблю.

  • Россия победила Испанию по пенальти со счетом 4:3 в 1/8 финала ЧМ-2018.
  • Акинфеев в решающий момент отбил мяч ногой после удара от Яго Аспаса.

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Источник: «Бомбардир»

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