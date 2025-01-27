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  • Магкеев ответил, готов ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Магкеев ответил, готов ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев ответил на вопросы про деньги.

– Как относитесь к разговорам про деньги и вопросам футболистам о том, сколько им нужно для комфортной жизни?

– Это личное дело каждого – сколько он зарабатывает, сколько тратит. Вообще не вижу смысла в этих вопросах.

– Вы на такие вопросы не хотите отвечать?

– Нет. И не буду. Для чего?

– Хорошо. Сколько вам нужно для комфортной жизни?

– Ха-ха, не буду отвечать. Сколько мне нужно, столько я и трачу.

– Как оцениваете слова Евгения Латышонка о том, что в месяц проживет на тридцатку?

– Мне без разницы, на сколько Латышонок может прожить в месяц. Это его личное дело. На сколько хочет, на столько и живет. Если может прожить на 30 тысяч, молодец. Честь и хвала, больше останется на какие-то сбережения.

– Вам прожить на 30 тысяч тяжеловато было бы?

– Конечно. Не тяжеловато, а я бы не прожил.

  • 25-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
  • У Магкеева контракт до лета.
  • В сезоне РПЛ у Станислава 9 матчей.

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Источник: «РБ Спорт»

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