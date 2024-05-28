Тренер вратарей «Ростова» прокомментировал гол, пропущенный Песьяковым в игре с «Зенитом»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, является ли чемпионский гол «Зенита» в исполнении Артура на 85-й минуте матча 30-го тура РПЛ ошибкой вратаря Сергея Песьякова.

«Что касается пропущенного мяча в матче с «Зенитом», то со стороны кажется, что он пропустил простой мяч. Но он реагировал на удар из-за пределов штрафной, и мяч в последний момент начал уходить вправо от него. Он просто не успел перестроиться, корпус пошeл, поэтому он подставлял руки. Если смотреть, то в полутора метрах от него мяч начал менять направление.

Это непростой мяч для вратаря. По крайней мере, другие тренеры вратарей, с которыми я разговаривал, считают, что это не его ошибка», – сказал Кафанов.