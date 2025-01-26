Мостовой – о Зиньковском: «Пригодится любому клубу»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о будущем хавбвека красно-белых Антона Зиньковского, который может покинуть клуб.

«Удивительно, что он не играл и даже не выходил на замены в концовках матчей. Мы все помним, что его даже со скамейки не выпускали. Казалось, что уже тогда есть какая-то договоренность с клубом, что Антон хочет уйти, раз на него не рассчитывают. Так-то он очень хороший футболист, один из лучших, и пригодится любому клубу», – сказал Мостовой.