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Мостовой – о Зиньковском: «Пригодится любому клубу»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о будущем хавбвека красно-белых Антона Зиньковского, который может покинуть клуб.

«Удивительно, что он не играл и даже не выходил на замены в концовках матчей. Мы все помним, что его даже со скамейки не выпускали. Казалось, что уже тогда есть какая-то договоренность с клубом, что Антон хочет уйти, раз на него не рассчитывают. Так-то он очень хороший футболист, один из лучших, и пригодится любому клубу», – сказал Мостовой.

  • По данным «Спорт-Экспресса», 28-летним Зиньковским интересуются «Локомотив» и «Химки».
  • Хавбек провел в этом сезоне 13 матчей за «Спартак», отдал 3 передачи.
  • Контракт Зиньковского с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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26.01.2025 22:53
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Комментарии (3)
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TIMOTHY
1737921378
Загнобили парня рылы
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Интерес
1737923278
Да,интересный пацан.Даже привередливый отставной царёк с этим солидарен.
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