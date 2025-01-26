Мостовой – о Зиньковском: «Пригодится любому клубу»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о будущем хавбвека красно-белых Антона Зиньковского, который может покинуть клуб.
«Удивительно, что он не играл и даже не выходил на замены в концовках матчей. Мы все помним, что его даже со скамейки не выпускали. Казалось, что уже тогда есть какая-то договоренность с клубом, что Антон хочет уйти, раз на него не рассчитывают. Так-то он очень хороший футболист, один из лучших, и пригодится любому клубу», – сказал Мостовой.
- По данным «Спорт-Экспресса», 28-летним Зиньковским интересуются «Локомотив» и «Химки».
- Хавбек провел в этом сезоне 13 матчей за «Спартак», отдал 3 передачи.
- Контракт Зиньковского с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.