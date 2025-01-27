«Ботафого» подтвердил будущий переход Вендела

«Ботафого» подтвердил, что в июне полузащитник Вендел перейдет в команду из «Зенита». 27-летний хавбек подписал контракт с бразильским клубом до июня 2029 года.

По данным Transfermarkt, «Ботафого» заплатил за трансфер Вендела 20 миллионов евро плюс 2 миллиона возможных бонусов.

«Зенит» приобрел игрока у «Спортинга» 6 октября 2020 года за 20,3 миллиона евро.

По данным Globo, контракт Вендела с «Ботафого» вступит в силу с 3 июня этого года.

Вендел провел в текущем сезоне за «Зенит» 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.