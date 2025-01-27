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«Ботафого» подтвердил будущий переход Вендела

«Ботафого» подтвердил, что в июне полузащитник Вендел перейдет в команду из «Зенита». 27-летний хавбек подписал контракт с бразильским клубом до июня 2029 года.

  • По данным Transfermarkt, «Ботафого» заплатил за трансфер Вендела 20 миллионов евро плюс 2 миллиона возможных бонусов.
  • «Зенит» приобрел игрока у «Спортинга» 6 октября 2020 года за 20,3 миллиона евро.
  • По данным Globo, контракт Вендела с «Ботафого» вступит в силу с 3 июня этого года.
  • Вендел провел в текущем сезоне за «Зенит» 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.

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Источник: официальный сайт «Ботафого»

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Комментарии (1)
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7:1
1737979494
энрике - 33 (с учётом скидки от владельца клуба 10% - 30 лямов). вендел - 20 клаудиньо - 20 артур - 10 и это без учёта бонусов. в общем, зенит в плюсе, как ни крути - а эти всё визжат и визжат. дауны)
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