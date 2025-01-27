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Камоцци посоветовал «Спартаку» расстаться с Бабичем

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе к Срджану Бабичу из Саудовской Аравии.

«Надо продавать. 10 миллионов евро – хорошая цена. Не думаю, что будет очень сложно найти ему замену, если это в принципе потребуется», – сказал Камоцци.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, защитника готовы купить за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
  • По данным Metaratings.ru, зарплата футболиста в саудовском клубе может составить около 4 миллионов евро в год.
  • Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.
  • Контракт серба с московским клубом истекет летом 2026 года.

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Источник: «ВсеПроСпорт»

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Комментарии (2)
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1737963031
И этот в доле...Все торгуют всеми.
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FWSPM
1737968451
Да замену найти не сложно. Поэтому с 17 го года в команде не было ни одного приличного центрального защитника а вы с заремой постоянно привозили каких кто клоунов.
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