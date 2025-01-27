Камоцци посоветовал «Спартаку» расстаться с Бабичем

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе к Срджану Бабичу из Саудовской Аравии.

«Надо продавать. 10 миллионов евро – хорошая цена. Не думаю, что будет очень сложно найти ему замену, если это в принципе потребуется», – сказал Камоцци.