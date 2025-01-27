Камоцци посоветовал «Спартаку» расстаться с Бабичем

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе к Срджану Бабичу из Саудовской Аравии.
«Надо продавать. 10 миллионов евро – хорошая цена. Не думаю, что будет очень сложно найти ему замену, если это в принципе потребуется», – сказал Камоцци.
- По данным журналиста Ивана Карпова, защитника готовы купить за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
- По данным Metaratings.ru, зарплата футболиста в саудовском клубе может составить около 4 миллионов евро в год.
- Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.
- Контракт серба с московским клубом истекет летом 2026 года.