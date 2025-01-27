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Лещук сравнил Москву с Нью-Йорком

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил Москву и Нью-Йорк. По его словам, в США более грязно.

– В конце 2023 года губернатор Флориды Рон Десантис обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что в Сан-Франциско убирают фекалии с улиц только под приезд «китайского диктатора», коим он обозвал Си Цзиньпина.

– Под мой визит в Лос-Анджелес точно ничего специально не убирали (смеется). Не знаю, как в Сан-Франциско, но если сравнивать Лос-Анджелес, к примеру, с Нью-Йорком, то Нью-Йорк более атмосферный, но при этом там более грязно. С российскими городами я вообще не сравниваю. Не помню, когда у нас в стране, по крайней мере в Москве, было грязно. Не помню, чтобы в центре города горы мусора. У нас за этим следят.

Вообще я бы проехал всю Америку – от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на машине или автодоме. Но когда это будет, пока не знаю, в последнее время немножко отпало желание ездить в Штаты.

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Источник: «Известия»

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Комментарии (2)
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NewLife
1737972558
В лучших традициях советской пропаганды((((( Поясни, где конкретно по-твоему в Нью Йорке грязно и в Москве чисто.
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