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Стала известна позиция «Спартака» по Бабичу

«Спартак» не намерен расставаться с 28-летним защитником Срджаном Бабичем, в услугах которого заинтересованы клубы Саудовской Аравии. При этом ранее сообщалось, что сам серб готов рассмотреть новые предложения, если они будут достойными.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, защитника готовы купить за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
  • По данным Metaratings.ru, зарплата футболиста в саудовском клубе может составить около 4 миллионов евро в год.
  • Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.
  • Контракт серба с московским клубом истекет летом 2026 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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26.01.2025 23:04
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Комментарии (4)
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БАЗАРА НЕТ
1737922002
Значит добавили в три раза больше раз остался! А как он хотел из свинарника сбежать)
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Интерес
1737923319
Посмотрим,вбили всё-таки клин,или нет.
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VVM1964
1737925810
На данный момент Бабича нельзя отдавать !!! Только только образовался ( восстановился ) нормальный дуэт ЦЗ !!!
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7:1
1737926006
взяли за 5 - продали за 10. в чём проблема? весной ему уже 29. соответственно, таких предложений больше не будет. я бы продал.
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