Стала известна позиция «Спартака» по Бабичу

«Спартак» не намерен расставаться с 28-летним защитником Срджаном Бабичем, в услугах которого заинтересованы клубы Саудовской Аравии. При этом ранее сообщалось, что сам серб готов рассмотреть новые предложения, если они будут достойными.

По данным журналиста Ивана Карпова, защитника готовы купить за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.

По данным Metaratings.ru, зарплата футболиста в саудовском клубе может составить около 4 миллионов евро в год.

Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.

Контракт серба с московским клубом истекет летом 2026 года.