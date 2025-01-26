Стала известна позиция «Спартака» по Бабичу

«Спартак» не намерен расставаться с 28-летним защитником Срджаном Бабичем, в услугах которого заинтересованы клубы Саудовской Аравии. При этом ранее сообщалось, что сам серб готов рассмотреть новые предложения, если они будут достойными.
- По данным журналиста Ивана Карпова, защитника готовы купить за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
- По данным Metaratings.ru, зарплата футболиста в саудовском клубе может составить около 4 миллионов евро в год.
- Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.
- Контракт серба с московским клубом истекет летом 2026 года.