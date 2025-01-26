Мусаев рассказал о спросе на ведущих игроков «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил надежду, что ведущие футболисты не покинут команду до лета.

«Есть спрос на большую группу футболистов, периодически приходят предложения. Но мы хотим запланированно расставаться с нашими игроками, особенно с нашими лидерами. Условно, никто не может прийти за пять дней до закрытия трансферного окна и сказать, что, например, «мы у вас забираем Эдуарда Сперцяна». Мы хотим подготовиться к этому.

Даже если сейчас кто‑то обращается из сильных европейских чемпионатов, то мы говорим, что можем разговаривать о трансферах только на лето. Мы идем в лидирующей группе и не можем делать неподготовленные трансферы. Надеюсь, что если будут какие‑то изменения по нашим лидерам, то это уже будет летом», – сказал Мусаев.