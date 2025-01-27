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  • «Спартак» подпишет новый контракт с Угальде с прежней суммой отступных

«Спартак» подпишет новый контракт с Угальде с прежней суммой отступных

Руководство «Спартака» повторно заключит трудовой договор с нападающим Манфредом Угальде, сообщил журналист Максим Никитин в выпуске «Спартак Шоу».

По новому контракту заработная плата 22-летнего костариканца должна составить примерно 2,2 миллиона евро в год вместо нынешних 1,7 миллиона. Отмечается, что указанная сумма – оклад без учета бонусов.

Кроме того, в новом контракте не будет изменена сумма отступных, которая сейчас составляет 30 миллионов евро. Именно за эти деньги «Спартак» готов продать Угальде.

  • В этом сезоне форвард провел за «Спартак» 22 матча, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
  • Контракт Угальде с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
  • Никитин сообщал, что в клуб не поступало официальных предложений по костариканцу.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1737979758
За 30 лямов сейчас никто не купит
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7:1
1737979952
в целом, хряки выиграли от трансфера энрике в зенит. да просто потому, что теперь тарасятник будет ВЫНУЖДЕН сильно потратиться, чтобы не отстать и не вылететь из гонки. привезут кого-то топового, за дорого. и манфреду гыгыльду никуда не отдадут даже за 25, если кто предложит. а вот не купил бы зенит энрике - ничего этого не было бы. что, визгуны, скажете, это не так?
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