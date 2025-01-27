«Спартак» подпишет новый контракт с Угальде с прежней суммой отступных

Руководство «Спартака» повторно заключит трудовой договор с нападающим Манфредом Угальде, сообщил журналист Максим Никитин в выпуске «Спартак Шоу».
По новому контракту заработная плата 22-летнего костариканца должна составить примерно 2,2 миллиона евро в год вместо нынешних 1,7 миллиона. Отмечается, что указанная сумма – оклад без учета бонусов.
Кроме того, в новом контракте не будет изменена сумма отступных, которая сейчас составляет 30 миллионов евро. Именно за эти деньги «Спартак» готов продать Угальде.
- В этом сезоне форвард провел за «Спартак» 22 матча, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
- Контракт Угальде с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
- Никитин сообщал, что в клуб не поступало официальных предложений по костариканцу.