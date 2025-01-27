Титов высказался о вероятном переходе Илича в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов отреагировал на информацию о вероятном трансфере Ивана Илича. Ранее стало известно, что московский клуб находится в шаге от договоренности о переходе полузащитника «Торино».

«Серб Станкович знает сербов всех, да, поэтому здесь все объяснимо. И не секрет, что испанец, итальянец, француз к нам сегодня не поедут. А серб Илич под Станковича, своего соотечественника, почему бы и нет? К тому же футболист сильный. Человек, который играет в Италии, априори для российского чемпионата будет усилением. Но есть вопрос с травмой, которую Илич получил не так давно. Как он будет восстанавливаться, если через месяц уже надо быть в форме, есть ли смысл сейчас его покупать?

Окончание контракта – это одна ситуация. Если его надо будет покупать за большие деньги, здесь, конечно, надо будет подумать», – сказал Титов.