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Титов высказался о вероятном переходе Илича в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов отреагировал на информацию о вероятном трансфере Ивана Илича. Ранее стало известно, что московский клуб находится в шаге от договоренности о переходе полузащитника «Торино».

«Серб Станкович знает сербов всех, да, поэтому здесь все объяснимо. И не секрет, что испанец, итальянец, француз к нам сегодня не поедут. А серб Илич под Станковича, своего соотечественника, почему бы и нет? К тому же футболист сильный. Человек, который играет в Италии, априори для российского чемпионата будет усилением. Но есть вопрос с травмой, которую Илич получил не так давно. Как он будет восстанавливаться, если через месяц уже надо быть в форме, есть ли смысл сейчас его покупать?

Окончание контракта – это одна ситуация. Если его надо будет покупать за большие деньги, здесь, конечно, надо будет подумать», – сказал Титов.

  • Илич провел 12 матчей в этом сезоне Серии А и забил 1 гол.
  • Его рыночная цена – 18 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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Прав.Полузащита переполнена и так.Куда своих девать?А где нападающий,где правый защитник,и центр(Бабич уйдёт летом)? Кахигао о чём думает,или ждёт пока Станкович всех земляков подтянет? Он вообще что-то решает? Или так,за баблом приехал? Солари по ходу не приедет,и что.....???
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