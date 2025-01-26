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«Спартак» улаживает детали по трансферу Илича

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао находится в шаге от договоренности о переходе в столичный клуб полузащитника «Торино» Ивана Илича. Осталось уладить детали, чтобы трансфер серба в московскую команду состоялся.

  • В текущем сезоне 23-летний Илич провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
  • Его контракт с туринцам рассчитан до лета 2027 года.
  • На его счету 21 матч за сборную Сербии, в том числе 3 – на Евро-2024.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (9)
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WILDLING_HRUNDEL
1737916365
Снова разведет туркоиспанец)
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WILDLING_HRUNDEL
1737916884
Турецкоподанный)
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7:1
1737916956
зенит от него отказался. хряки как будто подбирают объедки. ну если он не хочет в россию - зачем его заваливать баблом и завозить сюда? тем более, в инвалидном состоянии. сколько он там ещё в лазарете будет? до конца февраля? зашибись работает кахигао, всё уже до него сделали, а он представит трансфер как своё достижение, он же его нашёл)
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шахта Заполярная
1737917526
Блохи возбудились
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Интерес
1737917527
Во всех командах полузащитников-на два состава.Нет защитников,нападающих,а ещё и "гениальных вратарей".
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