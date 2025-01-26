«Спартак» улаживает детали по трансферу Илича

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао находится в шаге от договоренности о переходе в столичный клуб полузащитника «Торино» Ивана Илича. Осталось уладить детали, чтобы трансфер серба в московскую команду состоялся.

В текущем сезоне 23-летний Илич провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Его контракт с туринцам рассчитан до лета 2027 года.

На его счету 21 матч за сборную Сербии, в том числе 3 – на Евро-2024.