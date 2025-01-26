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  • Акинфеев составил сборную из игроков по их качествам: в ней есть ленивый, тусовщик, транжира и переоцененный

Акинфеев составил сборную из игроков по их качествам: в ней есть ленивый, тусовщик, транжира и переоцененный

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил шуточную сборную из игроков по их личным качествам, включив в нее бывших партнеров по клубу и сборной России.

«Скромный – Александр Головин, ленивый – Александр Самедов, ответственный – Алексей Березуцкий, бунтарь – Александр Кокорин, недооцененный – Юрий Жирков, транжира – Дмитрий Сычев, тусовщик – Артем Дзюба, талант – Андрей Аршавин, переоцененный – Федор Смолов (он поймет, мы с ним хорошо общаемся).

Тренер – Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева», – сказал Акинфеев в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

  • 38-летний Акинфеев в этом сезоне провел 17 матчей, пропустил 14 голов, сыграл 7 игр на ноль.
  • Из перечисленных голкипером футболистов карьеру продолжают Головин, Кокорин, Дзюба и Смолов.

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Источник: «Матч ТВ»

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26.01.2025 22:47
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Комментарии (7)
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TIMOTHY
1737921439
Один Кокорин спартач)
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Интерес
1737921853
Отличный выбор.Кто автор качеств,сам Игорь? Молодец,коли так.
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Plyash
1737926779
Игорёк,ты умница.Всё по полочкам разложил и в самый раз.Хорошие у нас ребята были.
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