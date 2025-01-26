Акинфеев составил сборную из игроков по их качествам: в ней есть ленивый, тусовщик, транжира и переоцененный

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил шуточную сборную из игроков по их личным качествам, включив в нее бывших партнеров по клубу и сборной России.

«Скромный – Александр Головин, ленивый – Александр Самедов, ответственный – Алексей Березуцкий, бунтарь – Александр Кокорин, недооцененный – Юрий Жирков, транжира – Дмитрий Сычев, тусовщик – Артем Дзюба, талант – Андрей Аршавин, переоцененный – Федор Смолов (он поймет, мы с ним хорошо общаемся).

Тренер – Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева», – сказал Акинфеев в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.