Российский тренер предложил Черчесова на пост главного тренера «Спартака»

Бывший наставник «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко ответил на вопрос, кто мог бы заменить нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля во главе команды.

«Давайте рассуждать. «Спартаку» нужен авторитетный тренер, хорошо управляющийся как со звездными российскими игроками, так и со звездными легионерами, у которого есть большой опыт работы в разных ситуациях, умеющий вытаскивать тяжелые матчи и периоды. Также новый тренер должен создать ровную атмосферу вокруг «Спартака», чтобы не было никаких передряг, чтобы не выносилось из команды, кто опоздал на завтрак, а кто не опоздал. И, по моему мнению, это должен быть российский тренер. По всем критериям наиболее подходящей кандидатурой, на мой взгляд, является Станислав Саламович Черчесов.

У него серьезная система подготовки, проверенная годами. Поэтому его команды всегда отлично готовы физически и тактически. Черчесов сам бывший спартаковец и хорошо знает традиции этого клуба. Также он знает разные языки, поэтому общается с легионерами напрямую, без переводчиков. Он ставит в своих командах жесткую дисциплину. Такие качества тренера на самом деле нужны не только для «Спартака», но и для любой команды, которая ставит высокие задачи, будь то сборная или клуб.

Из действующих российских тренеров Черчесов на сегодняшний день самый успешный. По большому счету, в «Ференцвароше» он провалил только один тайм одного матча и поэтому был уволен оттуда. А так, Черчесов – тренер-победитель. Факты говорят сами за себя. Не просто так он выигрывал чемпионаты и Кубки в Польше и Венгрии», – сказал Щербаченко.