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    • Российский тренер предложил Черчесова на пост главного тренера «Спартака»

    Российский тренер предложил Черчесова на пост главного тренера «Спартака»

    Бывший наставник «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко ответил на вопрос, кто мог бы заменить нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля во главе команды.

    «Давайте рассуждать. «Спартаку» нужен авторитетный тренер, хорошо управляющийся как со звездными российскими игроками, так и со звездными легионерами, у которого есть большой опыт работы в разных ситуациях, умеющий вытаскивать тяжелые матчи и периоды. Также новый тренер должен создать ровную атмосферу вокруг «Спартака», чтобы не было никаких передряг, чтобы не выносилось из команды, кто опоздал на завтрак, а кто не опоздал. И, по моему мнению, это должен быть российский тренер. По всем критериям наиболее подходящей кандидатурой, на мой взгляд, является Станислав Саламович Черчесов.

    У него серьезная система подготовки, проверенная годами. Поэтому его команды всегда отлично готовы физически и тактически. Черчесов сам бывший спартаковец и хорошо знает традиции этого клуба. Также он знает разные языки, поэтому общается с легионерами напрямую, без переводчиков. Он ставит в своих командах жесткую дисциплину. Такие качества тренера на самом деле нужны не только для «Спартака», но и для любой команды, которая ставит высокие задачи, будь то сборная или клуб.

    Из действующих российских тренеров Черчесов на сегодняшний день самый успешный. По большому счету, в «Ференцвароше» он провалил только один тайм одного матча и поэтому был уволен оттуда. А так, Черчесов – тренер-победитель. Факты говорят сами за себя. Не просто так он выигрывал чемпионаты и Кубки в Польше и Венгрии», – сказал Щербаченко.

    • «Спартак» занимает четвертое место в нынешнем сезоне РПЛ с 27 очками после 16 туров.
    • Абаскаль возглавил команду в 2022 году и выиграл с командой бронзовые медали по итогам сезона-2022/23.
    • Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021-го по июль 2023 года.
    • До этого наставник был главным тренером сборной России в 2016–2021 годах.
    • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007–2008 годах.

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    Источник: Евро-Футбол.Ру

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    01.12.2023 12:41
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    Комментарии9
    ...
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      Рейтинг: +69367

      portero 1 декабря, 14:29

      Зачем менять Абаскаля???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25398

      DOCTOR PENALTY 1 декабря, 14:02

      Щербаченко оценивает Черчесова в основном объективно, но у Саламыча есть два недостатка, которые мешают ему. 1. Неумение из-за своей категоричности выстраивать отношения с клубным руководством ( я имею в виду не жополизство, а конструктивные деловые отношения). 2. При Черчесове не растёт молодёжь.
      Самый подходящий для Спартака из российских тренеров сейчас работает в Ростове. *

      2
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      ...
      Рейтинг: +69367

      portero > DOCTOR PENALTY 1 декабря, 14:33

      Черчесов точно не нужен, а Карпин как-то на дистанции срывается, батарейки садятся, эмоции не хватает к концу сезона.... у каждого свои тараканы в голове...
      Надо дать поработать, года два три тогда видно будет, в Спартаке слишком быстро меняют тренеров....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11980

      alp 1 декабря, 14:02

      российский тренер черчесов предложил черчесова на позицию главного тренера спартака

      0
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      Рейтинг: +12279

      ivany4 1 декабря, 13:44

      Для начала хотелось бы знать, а что Спартак интересовался мнением этого "тренера", гонимого из различных клубов ФНЛ, кого бы взять на должность тренера?!?! Если нет, то чего ты лезешь в чужие сани?!?!
      Ну а дальше все эти писульки о достоинствах пастуха, можно рассматривать только как монолог стендап комиков!
      Да и сам саламыч на фоне этого "сватовства" выглядит как невеста-бесприданница. Вроде бы и неплоха, и "приданное" есть, а вот не приходится ко двору в современных условиях. На его месте, хорошо бы ему самому прекратить такие манипуляции с его именем сторонними "друзьями".

      3
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      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 1 декабря, 13:38

      А почему не Юран или тот же Калешин!! Что вы топчетесь на одном и том же

      2
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      ...
      Рейтинг: +25398

      DOCTOR PENALTY > TIMOTHY 1 декабря, 14:08

      Спартак и так уже колбасит от психоза привнесённого Тедеско и Абаскалем. А эти двое только усугубят положение.

      1
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      Рейтинг: +69367

      portero > TIMOTHY 1 декабря, 14:35

      Прикольные мужики, но тормоза надо включать им почаще надо.... а то не солидно иногда.

      1
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      Рейтинг: +34687

      oyabun 1 декабря, 13:08

      Как же вы задолбали уже этой кандидатурой! А что же этот такой умный Щербаченко не вспомнит период, когда Черчесов уже тренировал Спартак. И что ничем хорошим это не закончилось. И в сборной тоже ничего хорошего этот тренер не показал. А играть и тренировать за рубежом - это совсем другая история.

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