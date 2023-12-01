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  • Российский тренер предложил Черчесова на пост главного тренера «Спартака»

Российский тренер предложил Черчесова на пост главного тренера «Спартака»

1 декабря 2023, 12:41
8

Бывший наставник «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко ответил на вопрос, кто мог бы заменить нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля во главе команды.

«Давайте рассуждать. «Спартаку» нужен авторитетный тренер, хорошо управляющийся как со звездными российскими игроками, так и со звездными легионерами, у которого есть большой опыт работы в разных ситуациях, умеющий вытаскивать тяжелые матчи и периоды. Также новый тренер должен создать ровную атмосферу вокруг «Спартака», чтобы не было никаких передряг, чтобы не выносилось из команды, кто опоздал на завтрак, а кто не опоздал. И, по моему мнению, это должен быть российский тренер. По всем критериям наиболее подходящей кандидатурой, на мой взгляд, является Станислав Саламович Черчесов.

У него серьезная система подготовки, проверенная годами. Поэтому его команды всегда отлично готовы физически и тактически. Черчесов сам бывший спартаковец и хорошо знает традиции этого клуба. Также он знает разные языки, поэтому общается с легионерами напрямую, без переводчиков. Он ставит в своих командах жесткую дисциплину. Такие качества тренера на самом деле нужны не только для «Спартака», но и для любой команды, которая ставит высокие задачи, будь то сборная или клуб.

Из действующих российских тренеров Черчесов на сегодняшний день самый успешный. По большому счету, в «Ференцвароше» он провалил только один тайм одного матча и поэтому был уволен оттуда. А так, Черчесов – тренер-победитель. Факты говорят сами за себя. Не просто так он выигрывал чемпионаты и Кубки в Польше и Венгрии», – сказал Щербаченко.

  • «Спартак» занимает четвертое место в нынешнем сезоне РПЛ с 27 очками после 16 туров.
  • Абаскаль возглавил команду в 2022 году и выиграл с командой бронзовые медали по итогам сезона-2022/23.
  • Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021-го по июль 2023 года.
  • До этого наставник был главным тренером сборной России в 2016–2021 годах.
  • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007–2008 годах.

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Источник: Евро-Футбол.Ру
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Щербаченко Федор
Комментарии (8)
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oyabun
1701425329
Как же вы задолбали уже этой кандидатурой! А что же этот такой умный Щербаченко не вспомнит период, когда Черчесов уже тренировал Спартак. И что ничем хорошим это не закончилось. И в сборной тоже ничего хорошего этот тренер не показал. А играть и тренировать за рубежом - это совсем другая история.
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ivany4
1701427485
Для начала хотелось бы знать, а что Спартак интересовался мнением этого "тренера", гонимого из различных клубов ФНЛ, кого бы взять на должность тренера?!?! Если нет, то чего ты лезешь в чужие сани?!?! Ну а дальше все эти писульки о достоинствах пастуха, можно рассматривать только как монолог стендап комиков! Да и сам саламыч на фоне этого "сватовства" выглядит как невеста-бесприданница. Вроде бы и неплоха, и "приданное" есть, а вот не приходится ко двору в современных условиях. На его месте, хорошо бы ему самому прекратить такие манипуляции с его именем сторонними "друзьями".
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alp
1701428537
российский тренер черчесов предложил черчесова на позицию главного тренера спартака
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DOCTOR PENALTY
1701428549
Щербаченко оценивает Черчесова в основном объективно, но у Саламыча есть два недостатка, которые мешают ему. 1. Неумение из-за своей категоричности выстраивать отношения с клубным руководством ( я имею в виду не жополизство, а конструктивные деловые отношения). 2. При Черчесове не растёт молодёжь. Самый подходящий для Спартака из российских тренеров сейчас работает в Ростове. *
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portero
1701430166
Зачем менять Абаскаля???
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