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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Шинник
Луч - Шинник: обзор матча 17 октября 2011
Луч
17.10.2011, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
76'
Х. Альмирон
80'
А. Алхазов
26'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Шинник
Замена
К. Дудченко
️️️️
К. Скрыльников
ГОЛ! 2:1!
А. Алхазов
ГОЛ! 1:1!
Х. Альмирон
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Саркисов
Замена
М. Белецкий
️️️️
А. Елисеев
Замена
В. Свежов
️️️️
Г. Базаев
Замена
С. Резников
️️️️
А. Кусов
Замена
Б. Аджинджал
️️️️
Д. Дедечко
Замена
И. Удалый
️️️️
Р. Славнов
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
18
Максим Федоров
ЦП
20
Алан Кусов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Луч
1
Денис Книга
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
3-5-1-1
19
Степанов
14
Альмирон
23
Могилевский
5
Кристич
18
Базаев
20
Кусов
18
Газинский
69
Дедечко
4
Славнов
18
Федоров
13
Алхазов
4-4-2
13
Краснокутский
33
Сухов
2
Поворов
33
Леманж
26
Васиев
36
Скрыльников
66
Мичков
4
Елисеев
20
Войдель
81
Низамутдинов
11
Саркисов
20
Кусов
6
Резников
6
Резников
20
Кусов
4
Славнов
3
Удалый
3
Удалый
4
Славнов
18
Базаев
6
Свежов
6
Свежов
18
Базаев
69
Дедечко
22
Аджинджал
22
Аджинджал
69
Дедечко
4
Елисеев
13
Белецкий
13
Белецкий
4
Елисеев
36
Скрыльников
30
Дудченко
30
Дудченко
36
Скрыльников
11
Саркисов
26
Архипов
26
Архипов
11
Саркисов
Остались в запасе
Луч
Шинник
1
Денис Книга
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Луч - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
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