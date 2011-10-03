|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|30
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2012
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|15.05.2012
|1' -76'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|77'
|08.05.2012
|79' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Химки (Химки)
|26.04.2012
|87' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|07.11.2011
|1' -59'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|55'
|04.11.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|24.10.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|17.10.2011
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|14.10.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Динамо Бр (Брянск)
|03.10.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|28.09.2011
|81' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|27.06.2011
|1' -50'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|24.06.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|14.06.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|07.06.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|04.06.2011
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|27.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|24.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|18.05.2011
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|42'
|15.05.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|68'
|07.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Химки (Химки)
|04.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|84'
|15.04.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|33'
|07.04.2011
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|83'
|04.04.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Луч (Владивосток)