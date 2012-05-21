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Беслан Аджинджал
Статистика
Беслан Аджинджал - статистика
Завершил карьеру
22 июня 1974 (52), Сухуми
#22 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Россия | Абхазия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1997
Чемпионат России 1996
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
30
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 48 тур
Луч
0 : 0
21.05.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 47 тур
Енисей
0 : 0
15.05.2012
Луч
1' - 76'
77'
Россия. ФНЛ, 46 тур
Луч
1 : 2
08.05.2012
Химки
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 44 тур
КАМАЗ
0 : 0
26.04.2012
Луч
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Луч
1 : 1
07.11.2011
Урал
1' - 59'
55'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
2 : 1
04.11.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Волгарь
0 : 0
24.10.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
2 : 1
17.10.2011
Шинник
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Луч
0 : 2
14.10.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Торпедо
1 : 0
03.10.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
1 : 0
28.09.2011
Cибирь
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Урал
1 : 1
27.06.2011
Луч
1' - 50'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
0 : 0
24.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
14.06.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
0 : 0
07.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Динамо Бр
1 : 1
04.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Луч
0 : 0
27.05.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Луч
0 : 2
24.05.2011
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
2 : 1
18.05.2011
Луч
1' - 90'
42'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
2 : 2
15.05.2011
Луч
1' - 90'
68'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0 : 0
07.05.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 0
04.05.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 1
28.04.2011
Луч
1' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1 : 0
15.04.2011
Черноморец
1' - 90'
33'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
1 : 1
07.04.2011
Луч
1' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
2 : 0
04.04.2011
Луч
1' - 90'
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