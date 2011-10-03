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    Беслан Аджинджал - статистика

    Полузащитник
    Имя Беслан
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Аджинджал
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сухуми
    Гражданство
    Воспитаник «Динамо» (Гагра)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1974 (48 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 30 2 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2012 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    15.05.2012 1' -76' Енисей (Красноярск) 0:0 Луч (Владивосток)
    77'
    08.05.2012 79' -90' Луч (Владивосток) 1:2 Химки (Химки)
    26.04.2012 87' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Луч (Владивосток)
    07.11.2011 1' -59' Луч (Владивосток) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    55'
    04.11.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    24.10.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 0:0 Луч (Владивосток)
    17.10.2011 46' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Шинник (Ярославль)
    14.10.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Динамо Бр (Брянск)
    03.10.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Луч (Владивосток)
    28.09.2011 81' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    27.06.2011 1' -50' Урал (Екатеринбург) 1:1 Луч (Владивосток)
    24.06.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 0:0 Луч (Владивосток)
    14.06.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    07.06.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Луч (Владивосток)
    04.06.2011 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:1 Луч (Владивосток)
    27.05.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Балтика (Калининград)
    24.05.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Торпедо (Москва)
    18.05.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Луч (Владивосток)
    42'
    15.05.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 Луч (Владивосток)
    68'
    07.05.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Химки (Химки)
    04.05.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Факел (Воронеж)
    28.04.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Луч (Владивосток)
    84'
    15.04.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    33'
    07.04.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:1 Луч (Владивосток)
    83'
    04.04.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Луч (Владивосток)
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