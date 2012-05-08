Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Химки
Луч - Химки: обзор матча 08 мая 2012
Луч
08.05.2012, вторник, 07:00
Россия. ФНЛ, группа B, 46 тур
1 : 2
Завершен
Химки
67'
А. Тихоновецкий (П)
45+1'
Е. Кузнецов
56'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Химки
Замена
Д. Соколов
️️️️
А. Едигарян
Замена
А. Алексанян
️️️️
Д. Рыжов
Вторая желтая
Д. Дедечко
Желтая карточка
В. Кренделев
Желтая карточка
Ю. Газинский
Замена
С. Дебле
️️️️
С. Скобляков
Желтая карточка
В. Воскобойников
Замена
Д. Беэ
️️️️
А. Ушенин
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Тихоновецкий
Желтая карточка
Д. Дедечко
Желтая карточка
Д. Рыжов
Пенальти не реализован!
А. Алхазов
ГОЛ! 0:2!
Х. Мамтов
Замена
А. Воронкин
️️️️
Р. Мавлетдинов
+1
ГОЛ! 0:1!
Е. Кузнецов
Замена
Д. Тихий
️️️️
С. Резников
Желтая карточка
В. Романенко
11'
Желтая карточка
С. Ефимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
18
Максим Федоров
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
77
Джонатан Беэ
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
8
Серж Дебле
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
3-5-2
70
Котляров
2
Кренделев
3
Удалый
25
Семочко
18
Федоров
69
Дедечко
18
Газинский
34
Ушенин
6
Резников
13
Алхазов
10
Тихоновецкий
3-4-1-2
25
Нигматуллин
13
Тимофеев
12
Ефимов
55
Скобляков
14
Мавлетдинов
87
Едигарян
63
Рыжов
22
Кузнецов
77
Романенко
9
Мамтов
9
Воскобойников
34
Ушенин
77
Беэ
77
Беэ
34
Ушенин
6
Резников
15
Тихий
15
Тихий
6
Резников
34
Ушенин
22
Аджинджал
22
Аджинджал
34
Ушенин
55
Скобляков
8
Дебле
8
Дебле
55
Скобляков
63
Рыжов
19
Алексанян
19
Алексанян
63
Рыжов
87
Едигарян
25
Соколов
25
Соколов
87
Едигарян
14
Мавлетдинов
3
Воронкин
3
Воронкин
14
Мавлетдинов
Остались в запасе
Луч
Химки
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
15
Александр Каракин
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
Статистика матча Луч - Химки
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
Химки
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+