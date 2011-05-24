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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Торпедо
Луч - Торпедо: обзор матча 24 мая 2011
Луч
24.05.2011, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо
36'
А. Васильев
45'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Торпедо
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
Замена
А. Положани
️️️️
Е. Гаврюк
Замена
В. Стеклов
️️️️
Е. Андреев
Желтая карточка
Д. Семочко
Замена
Ю. Дубровин
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Михеев
️️️️
Р. Славнов
Желтая карточка
И. Удалый
ГОЛ! 0:2!
А. Васильев
Замена
Д. Васильев
️️️️
А. Акопянц
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Желтая карточка
А. Намашко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Луч
5
Юрий Дубровин
ПЗ
2
Артем Михеев
ЦП
20
Дмитрий Васильев
ЦФ
Торпедо
20
Вадим Стеклов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Артим Положани
ЛФ
3-2-4-1
70
Котляров
25
Семочко
3
Удалый
23
Могилевский
2
Кренделев
13
Тимофеев
36
Акопянц
22
Аджинджал
6
Свежов
4
Славнов
13
Алхазов
3-2-4-1
0
Клевинскас
15
Коновалов
6
Малыгин
2
Хозин
7
Зураев
44
Самсонов
10
Рылов
15
Андреев
6
Намашко
8
Васильев
10
Гаврюк
36
Акопянц
20
Васильев
20
Васильев
36
Акопянц
4
Славнов
2
Михеев
2
Михеев
4
Славнов
6
Свежов
5
Дубровин
5
Дубровин
6
Свежов
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
15
Андреев
20
Стеклов
20
Стеклов
15
Андреев
10
Гаврюк
10
Положани
10
Положани
10
Гаврюк
Остались в запасе
Луч
Торпедо
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Луч - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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