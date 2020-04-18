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    Андрей Коновалов

    Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Степанович
    Фамилия Коновалов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Челябинск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 сентября 1974 (48 лет)
    Рост 179
    Вес 77
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