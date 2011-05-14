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    Андрей Коновалов - статистика

    Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Степанович
    Фамилия Коновалов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Челябинск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 сентября 1974 (48 лет)
    Рост 179
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 20 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.09.2011 76' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо (Москва)
    11.07.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 4:0 Балтика (Калининград)
    20' 89'
    27.06.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Торпедо Вл (Владимир)
    17.06.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 2:0 Торпедо (Москва)
    14.06.2011 1' -82' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:2 Торпедо (Москва)
    04.06.2011 1' -79' Торпедо (Москва) 0:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    27.05.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Торпедо (Москва)
    24.05.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Торпедо (Москва)
    17.05.2011 1' -71' Химки (Химки) 2:2 Торпедо (Москва)
    14.05.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Торпедо (Москва)
    07.05.2011 56' -90' Торпедо (Москва) 2:1
    04.05.2011 1' -59' Торпедо (Москва) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.04.2011 1' -76' Урал (Екатеринбург) 2:1 Торпедо (Москва)
    25.04.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 1:1 Торпедо (Москва)
    18.04.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    79'
    15.04.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    07.04.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Торпедо (Москва)
    80'
    04.04.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:0 Торпедо (Москва)
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