|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|20
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.09.2011
|76' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|11.07.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:0
|Балтика (Калининград)
|20' 89'
|27.06.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|17.06.2011
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|14.06.2011
|1' -82'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:2
|Торпедо (Москва)
|04.06.2011
|1' -79'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|27.05.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|24.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|17.05.2011
|1' -71'
|Химки (Химки)
|2:2
|Торпедо (Москва)
|14.05.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|07.05.2011
|56' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|04.05.2011
|1' -59'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.04.2011
|1' -76'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|25.04.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|18.04.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|79'
|15.04.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|07.04.2011
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|80'
|04.04.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Торпедо (Москва)