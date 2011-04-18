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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Шинник
Торпедо - Шинник: обзор матча 18 апреля 2011
Торпедо
18.04.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
79'
А. Коновалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Шинник
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
В. Хозин
ГОЛ! 1:0!
А. Коновалов
Замена
А. Саркисов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
К. Дудченко
️️️️
В. Корытько
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
Замена
Е. Андреев
️️️️
Д. Большаков
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Положани
Желтая карточка
Д. Большаков
2'
Желтая карточка
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Артим Положани
ЛФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
92
Артем Щадин
АП
30
Константин Дудченко
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
3-2-2-2
0
Клевинскас
26
Чернышов
6
Малыгин
2
Хозин
9
Большаков
15
Коновалов
20
Стеклов
10
Рылов
10
Положани
10
Гаврюк
4-5-1
32
Ребров
33
Сухов
4
Гуженда
7
Нежелев
33
Гапон
10
Корытько
28
Григорян
5
Кушов
36
Скрыльников
20
Войдель
81
Низамутдинов
9
Большаков
15
Андреев
15
Андреев
9
Большаков
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
10
Положани
8
Васильев
8
Васильев
10
Положани
36
Скрыльников
88
Лацузбая
88
Лацузбая
36
Скрыльников
10
Корытько
30
Дудченко
30
Дудченко
10
Корытько
81
Низамутдинов
11
Саркисов
11
Саркисов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Торпедо
Шинник
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Торпедо - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
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1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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