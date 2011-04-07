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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Торпедо
Енисей - Торпедо: обзор матча 07 апреля 2011
Енисей
07.04.2011, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
23'
Э. Гаурачс
30'
В. Хозин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Торпедо
Желтая карточка
А. Коновалов
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Базанов
Замена
С. Гончаров
️️️️
В. Лешонок
Замена
Е. Андреев
️️️️
А. Положани
Замена
А. Еркин
️️️️
Е. Гаврюк
Желтая карточка
Р. Сурнев
Замена
Б. Киракосян
️️️️
В. Чадов
ГОЛ! 1:1!
В. Хозин
ГОЛ! 1:0!
Э. Гаурачс
20'
Желтая карточка
А. Малыгин
Желтая карточка
С. Пятикопов
19'
Желтая карточка
В. Стеклов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Артим Положани
ЛФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
19
Сергей Лужков
ЦП
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
4-3-3
88
Синицын
2
Федорив
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
9
Лешонок
2
Сурнев
21
Коробкин
11
Базанов
15
Чадов
9
Гаурачс
3-2-3-2
0
Клевинскас
6
Малыгин
2
Хозин
26
Чернышов
7
Зураев
15
Коновалов
10
Рылов
20
Стеклов
8
Васильев
10
Гаврюк
10
Положани
9
Лешонок
11
Гончаров
11
Гончаров
9
Лешонок
15
Чадов
23
Киракосян
23
Киракосян
15
Чадов
11
Базанов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
11
Базанов
10
Положани
15
Андреев
15
Андреев
10
Положани
10
Гаврюк
33
Еркин
33
Еркин
10
Гаврюк
Остались в запасе
Енисей
Торпедо
22
Александр Ковалев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Александр Алферов
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
22
Александр Ковалев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Енисей - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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