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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Торпедо
Cибирь - Торпедо: обзор матча 04 апреля 2011
Cибирь
04.04.2011, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
17'
М. Астафьев
81'
В. Кармазиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Торпедо
Замена
Р. Каньяс
️️️️
В. Шумуликоски
ГОЛ! 2:0!
В. Кармазиненко
Замена
Р. Беляев
️️️️
Д. Акимов
Замена
В. Стеклов
️️️️
А. Намашко
Замена
Е. Андреев
️️️️
Д. Большаков
Замена
Л. Зуев
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
А. Положани
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Еркин
Желтая карточка
Т. Выходил
ГОЛ! 1:0!
М. Астафьев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Артим Положани
ЛФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
15
Евгений Андреев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
5
Головатенко
4
Выходил
17
Бухряков
4
Чичерин
32
Скороходов
22
Чижек
5
Шумуликоски
4
Астафьев
98
Акимов
8
Кармазиненко
3-2-2-2
0
Клевинскас
26
Чернышов
6
Малыгин
2
Хозин
15
Коновалов
29
Мищенко
10
Рылов
6
Намашко
33
Еркин
10
Положани
5
Шумуликоски
88
Каньяс
88
Каньяс
5
Шумуликоски
32
Скороходов
23
Зуев
23
Зуев
32
Скороходов
98
Акимов
7
Беляев
7
Беляев
98
Акимов
33
Еркин
10
Гаврюк
10
Гаврюк
33
Еркин
9
Большаков
15
Андреев
15
Андреев
9
Большаков
6
Намашко
20
Стеклов
20
Стеклов
6
Намашко
Остались в запасе
Cибирь
Торпедо
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Андрей Рыжиков
ВР
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Андрей Рыжиков
ВР
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Cибирь - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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