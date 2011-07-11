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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Балтика
Торпедо - Балтика: обзор матча 11 июля 2011
Торпедо
11.07.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
4 : 0
Завершен
Балтика
4'
И. Чернышов (П)
20'
А. Коновалов
45+2'
В. Стеклов
89'
А. Коновалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Балтика
ГОЛ! 4:0!
А. Коновалов
Желтая карточка
М. Попов
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
А. Колинько
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
Замена
В. Хозин
️️️️
А. Намашко
Желтая карточка
А. Самсонов
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
Замена
Д. Майкич
️️️️
И. Завалий
Замена
Е. Крыштафович
️️️️
А. Тринитацкий
ГОЛ! 3:0!
В. Стеклов
+2
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Еркин
+1
Вторая желтая
Ю. Мамаев
Замена
С. Терехов
️️️️
М. Рафальскис
Желтая карточка
Ю. Мамаев
ГОЛ! 2:0!
А. Коновалов
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Чернышов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
6
Александр Намашко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Торпедо
2
Владимир Хозин
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Балтика
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
4
Даниель Майкич
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-2-4-1
0
Клевинскас
7
Зураев
6
Малыгин
26
Чернышов
44
Самсонов
15
Коновалов
8
Васильев
6
Намашко
20
Стеклов
10
Рылов
33
Еркин
4-4-2
1
Колинько
77
Куканос
3
Плопа
55
Крючков
85
Попов
18
Рафальскис
22
Кузнецов
28
Мамаев
10
Тринитацкий
85
Голубов
17
Завалий
33
Еркин
10
Гаврюк
10
Гаврюк
33
Еркин
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
6
Намашко
2
Хозин
2
Хозин
6
Намашко
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
10
Тринитацкий
5
Крыштафович
5
Крыштафович
10
Тринитацкий
17
Завалий
4
Майкич
4
Майкич
17
Завалий
18
Рафальскис
32
Терехов
32
Терехов
18
Рафальскис
85
Голубов
93
Роденков
93
Роденков
85
Голубов
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Александр Горбачев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча Торпедо - Балтика
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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