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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Торпедо
КАМАЗ - Торпедо: обзор матча 14 июня 2011
КАМАЗ
14.06.2011, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 2
Завершен
Торпедо
12'
А. Кобялко
36'
Р. Хисамов
70'
И. Коронов (П)
43'
Е. Гаврюк
72'
А. Положани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Торпедо
Замена
И. Ганиев
️️️️
А. Друзин
Желтая карточка
Е. Гаврюк
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Кобялко
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Коновалов
Замена
А. Шляпкин
️️️️
М. Гараев
Замена
Д. Большаков
️️️️
А. Намашко
Желтая карточка
А. Кренделев
ГОЛ! 3:2!
А. Положани
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Коронов
Желтая карточка
А. Намашко
Замена
А. Кренделев
️️️️
С. Бреев
Желтая карточка
А. Положани
ГОЛ! 2:1!
Е. Гаврюк
ГОЛ! 2:0!
Р. Хисамов
Желтая карточка
А. Кобялко
Желтая карточка
А. Рылов
ГОЛ! 1:0!
А. Кобялко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
24
Марат Гараев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Артим Положани
ЛФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
4-5-1
1
Вавилин
3
Будылин
44
Рыков
13
Хисамов
27
Лебамба
11
Мустафин
24
Гараев
23
Бреев
30
Друзин
14
Коронов
22
Кобялко
3-2-3-2
0
Клевинскас
7
Зураев
26
Чернышов
29
Мищенко
15
Коновалов
44
Самсонов
10
Рылов
6
Намашко
20
Стеклов
10
Гаврюк
10
Положани
30
Друзин
88
Ганиев
88
Ганиев
30
Друзин
24
Гараев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
24
Гараев
23
Бреев
33
Кренделев
33
Кренделев
23
Бреев
22
Кобялко
29
Сердюков
29
Сердюков
22
Кобялко
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
6
Намашко
9
Большаков
9
Большаков
6
Намашко
15
Коновалов
33
Еркин
33
Еркин
15
Коновалов
Остались в запасе
КАМАЗ
Торпедо
98
Дмитрий Абакумов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Андрей Рыжиков
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
8
Алексей Васильев
ЛП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча КАМАЗ - Торпедо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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