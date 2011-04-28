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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Торпедо
Урал - Торпедо: обзор матча 28 апреля 2011
Урал
28.04.2011, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
37'
А. Ставпец
72'
А. Новиков
25'
В. Хозин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Торпедо
Замена
И. Дранников
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
М. Семакин
️️️️
Б. Петрович
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Ставпец
Замена
М. Тыняный
️️️️
А. Коновалов
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
А. Намашко
ГОЛ! 2:1!
А. Новиков
Замена
А. Намашко
️️️️
В. Стеклов
Желтая карточка
А. Ойеволе
Замена
А. Рылов
️️️️
Н. Безлихотнов
ГОЛ! 1:1!
А. Ставпец
ГОЛ! 0:1!
В. Хозин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Артим Положани
ЛФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Урал
16
Леонид Мусин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Кот
58
Ойеволе
34
Тумасян
15
Новиков
7
Данцев
25
Бочков
70
Сафрониди
11
Петрович
19
Дмитриев
16
Ставпец
91
Заболотный
3-2-2-1-2
0
Клевинскас
6
Малыгин
26
Чернышов
2
Хозин
15
Коновалов
7
Зураев
15
Андреев
20
Стеклов
90
Безлихотнов
10
Гаврюк
10
Положани
70
Сафрониди
4
Дранников
4
Дранников
70
Сафрониди
91
Заболотный
27
Шатов
27
Шатов
91
Заболотный
11
Петрович
14
Семакин
14
Семакин
11
Петрович
16
Ставпец
81
Сикимич
81
Сикимич
16
Ставпец
15
Коновалов
3
Тыняный
3
Тыняный
15
Коновалов
20
Стеклов
6
Намашко
6
Намашко
20
Стеклов
90
Безлихотнов
10
Рылов
10
Рылов
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Урал
Торпедо
16
Леонид Мусин
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
16
Леонид Мусин
ВР
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Урал - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Посещаемость:
4000 из 13000 зрителей (30%)
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