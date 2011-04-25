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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Торпедо
Оренбург - Торпедо: обзор матча 25 апреля 2011
Оренбург
25.04.2011, понедельник, 00:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
82'
В. Парняков
56'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Торпедо
+1
Красная карточка
А. Васильев
Замена
А. Положани
️️️️
Е. Андреев
ГОЛ! 1:1!
В. Парняков
Желтая карточка
В. Стеклов
Замена
А. Еркин
️️️️
Е. Гаврюк
Замена
М. Мищенко
️️️️
Э. Зураев
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Замена
А. Малых
️️️️
А. Олейник
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
Желтая карточка
Е. Гаврюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Оренбург
33
Сергей Пащенко
ВР
6
Николай Иванов
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Артим Положани
ЛФ
33
Александр Еркин
ЦФ
4-2-3-1
32
Смыслов
13
Грошев
10
Парняков
7
Кулешов
15
Андреев
17
Канаев
11
Скворцов
8
Низовцев
8
Шогенов
3
Ахмедов
27
Олейник
3-2-4-1
0
Клевинскас
26
Чернышов
6
Малыгин
2
Хозин
15
Коновалов
7
Зураев
10
Рылов
15
Андреев
20
Стеклов
8
Васильев
10
Гаврюк
27
Олейник
12
Малых
12
Малых
27
Олейник
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
7
Зураев
29
Мищенко
29
Мищенко
7
Зураев
15
Андреев
10
Положани
10
Положани
15
Андреев
10
Гаврюк
33
Еркин
33
Еркин
10
Гаврюк
Остались в запасе
Оренбург
Торпедо
6
Николай Иванов
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
33
Сергей Пащенко
ВР
5
Зоран Кнежевич
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
1
Андрей Рыжиков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
6
Николай Иванов
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
33
Сергей Пащенко
ВР
5
Зоран Кнежевич
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Оренбург - Торпедо
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Газовик
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