Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Константин Галкин

    Тренер
    Имя Константин
    Отчество Северьянович
    Фамилия Галкин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 мая 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Носта 12 3 6 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.08.2015 Волга 1 : 1 Носта
    02.09.2015 Носта 0 : 1 Сызрань-2003
    19.09.2015 Носта 1 : 1 Динамо
    27.09.2015 Нефтехимик 3 : 0 Носта
    03.10.2015 Носта 1 : 2 Химик
    08.10.2015 Пари НН 0 : 2 Носта
    14.10.2015 Носта 0 : 0 Волга
    20.10.2015 Сызрань-2003 2 : 0 Носта
    01.11.2015 Зенит-Ижевск 2 : 0 Носта
    09.09.2015 Носта 0 : 1 Челябинск
    15.09.2015 Лада-Тольятти 0 : 1 Носта
    26.10.2015 Челябинск 1 : 2 Носта
    • Читайте нас: 
    11