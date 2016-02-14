Константин Галкин
Тренер
|Имя
|Константин
|Отчество
|Северьянович
|Фамилия
|Галкин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|28 мая 1961
|Имя
|Константин
|Отчество
|Северьянович
|Фамилия
|Галкин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|28 мая 1961
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Носта
|12
|3
|6
|3
|Дата
|Матч
|30.08.2015
|Волга
|1 : 1
|Носта
|02.09.2015
|Носта
|0 : 1
|Сызрань-2003
|19.09.2015
|Носта
|1 : 1
|Динамо
|27.09.2015
|Нефтехимик
|3 : 0
|Носта
|03.10.2015
|Носта
|1 : 2
|Химик
|08.10.2015
|Пари НН
|0 : 2
|Носта
|14.10.2015
|Носта
|0 : 0
|Волга
|20.10.2015
|Сызрань-2003
|2 : 0
|Носта
|01.11.2015
|Зенит-Ижевск
|2 : 0
|Носта
|09.09.2015
|Носта
|0 : 1
|Челябинск
|15.09.2015
|Лада-Тольятти
|0 : 1
|Носта
|26.10.2015
|Челябинск
|1 : 2
|Носта