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    Константин Галкин - статистика

    Тренер
    Имя Константин
    Отчество Северьянович
    Фамилия Галкин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 мая 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Носта 12 3 6 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.08.2015 Волга 1 : 1 Носта
    02.09.2015 Носта 0 : 1 Сызрань-2003
    19.09.2015 Носта 1 : 1 Динамо
    27.09.2015 Нефтехимик 3 : 0 Носта
    03.10.2015 Носта 1 : 2 Химик
    08.10.2015 Пари НН 0 : 2 Носта
    14.10.2015 Носта 0 : 0 Волга
    20.10.2015 Сызрань-2003 2 : 0 Носта
    01.11.2015 Зенит-Ижевск 2 : 0 Носта
    09.09.2015 Носта 0 : 1 Челябинск
    15.09.2015 Лада-Тольятти 0 : 1 Носта
    26.10.2015 Челябинск 1 : 2 Носта
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