Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Кубок ФНЛ 2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009