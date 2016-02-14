Президент «Тюмени»: «За сдачу матча дали вратарю «леща». Он промолчал»

Президент "Тюмени" Александр Попов рассказал, как за сдачу одного из матчей отстранил от работы главного тренера Константина Галкина и голкипера Рената Соколова.

– Я отчислил главного тренера и вратаря команды в конце прошлого сезона. Причина – подозрения, возникшие после игры с "Анжи"…

– В сдаче матча?

– Ну да.

– Почему вы так решили?

– Ко мне пришла команда и заявила конкретно: вратарь сдал игру.

– И вы сразу поверили?

– Да. Сам эпизод не видел, но ребята сказали, что мяч летел в одну сторону, а вратарь – в другую… А Соколов, к слову, очень хорошо играет на линии ворот. Вот и делайте выводы. У "Анжи" была важная игра, им нельзя было уступать. Все сходится.

– Тогда почему решили, что и тренер замешан в этом деле?

– Потому что когда вся команда наезжала на вратаря, он единственный за него заступался. Тем более Галкин его приглашал в "Тюмень", а за Соколовым уже тянулся шлейф… Зачем мне нужны такие персонажи?

– Галкину напрямую задавали вопрос: сдавал матч?

– Он ответил, что не сдавал. Я ему: "А что же ты тогда заступаешься за вратаря?"

– А он?

– А что он? Что он может сказать? Молчал…

– А вы?

– Отстранил его и вратаря на три игры. После этого еще раз переговорил с ребятами и расстался с ними.

– А вратарь как-то оправдывался?

– В том то и дело, что нет. Даже когда "леща" получил!

– "Леща"?

– Ну да. В раздевалке получил. Если ты крепкий парень и уверен в своей правоте, то не промолчишь, если тебе дают "леща"! А он просто голову опустил и сидел, молчал.