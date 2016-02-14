Президент «Тюмени»: «За сдачу матча дали вратарю «леща». Он промолчал»

Президент "Тюмени" Александр Попов рассказал, как за сдачу одного из матчей отстранил от работы главного тренера Константина Галкина и голкипера Рената Соколова.
– Я отчислил главного тренера и вратаря команды в конце прошлого сезона. Причина – подозрения, возникшие после игры с "Анжи"…
– В сдаче матча?
– Ну да.
– Почему вы так решили?
– Ко мне пришла команда и заявила конкретно: вратарь сдал игру.
– И вы сразу поверили?
– Да. Сам эпизод не видел, но ребята сказали, что мяч летел в одну сторону, а вратарь – в другую… А Соколов, к слову, очень хорошо играет на линии ворот. Вот и делайте выводы. У "Анжи" была важная игра, им нельзя было уступать. Все сходится.
– Тогда почему решили, что и тренер замешан в этом деле?
– Потому что когда вся команда наезжала на вратаря, он единственный за него заступался. Тем более Галкин его приглашал в "Тюмень", а за Соколовым уже тянулся шлейф… Зачем мне нужны такие персонажи?
– Галкину напрямую задавали вопрос: сдавал матч?
– Он ответил, что не сдавал. Я ему: "А что же ты тогда заступаешься за вратаря?"
– А он?
– А что он? Что он может сказать? Молчал…
– А вы?
– Отстранил его и вратаря на три игры. После этого еще раз переговорил с ребятами и расстался с ними.
– А вратарь как-то оправдывался?
– В том то и дело, что нет. Даже когда "леща" получил!
– "Леща"?
– Ну да. В раздевалке получил. Если ты крепкий парень и уверен в своей правоте, то не промолчишь, если тебе дают "леща"! А он просто голову опустил и сидел, молчал.