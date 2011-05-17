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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Торпедо
Химки - Торпедо: обзор матча 17 мая 2011
Химки
17.05.2011, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо
22'
А. Воронкин
26'
В. Шумейко
10'
А. Рылов
76'
В. Хозин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Торпедо
Желтая карточка
В. Земченков
+2
+2
Желтая карточка
Э. Зураев
Замена
Д. Маскаев
️️️️
А. Рылов
ГОЛ! 2:2!
В. Хозин
Замена
А. Данишевский
️️️️
Х. Мамтов
Замена
М. Тыняный
️️️️
А. Коновалов
Замена
А. Положани
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
Е. Андреев
Замена
А. Говоров
️️️️
А. Воронкин
Замена
Д. Большаков
️️️️
А. Малыгин
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Е. Шпедт
ГОЛ! 2:1!
В. Шумейко
ГОЛ! 1:1!
А. Воронкин
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Рылов
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Химки
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
28
Александр Данишевский
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Торпедо
9
Денис Большаков
ПЗ
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
10
Артим Положани
ЛФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
3-2-2-2-1
21
Березовский
5
Шпедт
6
Шумейко
24
Мирошниченко
88
Наваловский
20
Саджая
23
Земченков
3
Воронкин
22
Шестаков
77
Романенко
9
Мамтов
3-2-4-1
0
Клевинскас
7
Зураев
6
Малыгин
2
Хозин
15
Коновалов
44
Самсонов
10
Рылов
15
Андреев
6
Намашко
8
Васильев
10
Гаврюк
9
Мамтов
28
Данишевский
28
Данишевский
9
Мамтов
5
Шпедт
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
5
Шпедт
3
Воронкин
20
Говоров
20
Говоров
3
Воронкин
15
Коновалов
3
Тыняный
3
Тыняный
15
Коновалов
6
Малыгин
9
Большаков
9
Большаков
6
Малыгин
10
Рылов
12
Маскаев
12
Маскаев
10
Рылов
8
Васильев
10
Положани
10
Положани
8
Васильев
Остались в запасе
Химки
Торпедо
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Химки - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
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