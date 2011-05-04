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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Черноморец
Торпедо - Черноморец: обзор матча 04 мая 2011
Торпедо
04.05.2011, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
36'
А. Отюцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Черноморец
Желтая карточка
А. Еркин
Вторая желтая
В. Хозин
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Васильев
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
П. Есиков
Замена
Р. Балов
️️️️
Р. Суродин
Замена
А. Абрамов
️️️️
Д. Горбушин
Замена
И. Ершов
️️️️
А. Миносян
Замена
Д. Большаков
️️️️
А. Коновалов
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Положани
Желтая карточка
Е. Калешин
Желтая карточка
В. Хозин
Желтая карточка
А. Миносян
ГОЛ! 0:1!
А. Отюцкий
Желтая карточка
Е. Гаврюк
Замена
М. Мищенко
️️️️
Е. Андреев
Красная карточка
И. Чернышов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Артим Положани
ЛФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Черноморец
1
Александр Чихрадзе
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
88
Марат Ксанаев
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
15
Павел Есиков
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
6
Александр Намашко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-2-3-2
0
Клевинскас
26
Чернышов
2
Хозин
6
Малыгин
7
Зураев
15
Коновалов
8
Васильев
20
Стеклов
15
Андреев
10
Положани
10
Гаврюк
3-4-3
1
Чихрадзе
4
Отюцкий
2
Засеев
15
Калешин
88
Ксанаев
9
Горбушин
20
Суродин
7
Миносян
10
Каратляшев
15
Есиков
99
Бурмаков
10
Положани
44
Самсонов
44
Самсонов
10
Положани
15
Андреев
29
Мищенко
29
Мищенко
15
Андреев
15
Коновалов
9
Большаков
9
Большаков
15
Коновалов
8
Васильев
33
Еркин
33
Еркин
8
Васильев
9
Горбушин
29
Абрамов
29
Абрамов
9
Горбушин
7
Миносян
22
Ершов
22
Ершов
7
Миносян
20
Суродин
25
Балов
25
Балов
20
Суродин
15
Есиков
13
Дорожкин
13
Дорожкин
15
Есиков
Остались в запасе
Торпедо
Черноморец
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Андрей Рыжиков
ВР
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Андрей Рыжиков
ВР
6
Александр Намашко
ЦП
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Торпедо - Черноморец
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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