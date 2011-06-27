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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Торпедо Вл
Торпедо - Торпедо Вл: обзор матча 27 июня 2011
Торпедо
27.06.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо Вл
49'
А. Еркин
44'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Торпедо Вл
Замена
С. Дубровин
️️️️
С. Цуканов
Замена
М. Зимарев
️️️️
С. Фомин
Желтая карточка
С. Фомин
Желтая карточка
В. Стеклов
Замена
В. Макиев
️️️️
И. Семенов
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Еркин
Желтая карточка
Э. Зураев
Замена
А. Петров
️️️️
А. Гацко
Замена
А. Положани
️️️️
А. Намашко
Желтая карточка
А. Делькин
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
ГОЛ! 1:1!
А. Еркин
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Желтая карточка
С. Шалин
Желтая карточка
А. Тюргашкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
6
Александр Намашко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
17
Андрей Гацко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Торпедо
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Артим Положани
ЛФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Торпедо Вл
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
21
Валерий Макиев
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
14
Александр Петров
ПП
3-2-4-1
0
Клевинскас
7
Зураев
29
Мищенко
2
Хозин
44
Самсонов
15
Коновалов
8
Васильев
6
Намашко
20
Стеклов
10
Рылов
33
Еркин
4-3-3
30
Епифанов
13
Шалин
39
Цуканов
15
Каратыгин
25
Половинчук
8
Семенов
7
Тюргашкин
4
Фомин
23
Втюрин
90
Делькин
17
Гацко
33
Еркин
10
Гаврюк
10
Гаврюк
33
Еркин
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
6
Намашко
10
Положани
10
Положани
6
Намашко
39
Цуканов
22
Дубровин
22
Дубровин
39
Цуканов
8
Семенов
21
Макиев
21
Макиев
8
Семенов
4
Фомин
15
Зимарев
15
Зимарев
4
Фомин
17
Гацко
14
Петров
14
Петров
17
Гацко
Остались в запасе
Торпедо
Торпедо Вл
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Торпедо - Торпедо Вл
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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