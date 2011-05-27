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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Торпедо
СКА-Хабаровск - Торпедо: обзор матча 27 мая 2011
СКА-Хабаровск
27.05.2011, пятница, 11:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
25'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Торпедо
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
И. Чернышов
️️️️
М. Мищенко
Желтая карточка
В. Андроник
Желтая карточка
М. Тыняный
Желтая карточка
А. Самсонов
Замена
М. Тыняный
️️️️
Е. Гаврюк
Замена
М. Трусевич
️️️️
В. Запояска
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
С. Нестеренко
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Яркин
Замена
М. Мысин
️️️️
А. Мурнин
Замена
В. Андроник
️️️️
И. Бырлов
Замена
В. Стеклов
️️️️
А. Намашко
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
СКА-Хабаровск
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Торпедо
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
3-2-3-2
40
Козорез
5
Нестеренко
5
Кудинов
13
Семенов
2
Недорезов
13
Семенов
7
Бырлов
80
Запояска
27
Мурнин
48
Луценко
22
Яркин
3-2-4-1
0
Клевинскас
7
Зураев
29
Мищенко
2
Хозин
15
Коновалов
44
Самсонов
10
Рылов
15
Андреев
6
Намашко
8
Васильев
10
Гаврюк
7
Бырлов
99
Андроник
99
Андроник
7
Бырлов
27
Мурнин
22
Мысин
22
Мысин
27
Мурнин
22
Яркин
10
Никифоров
10
Никифоров
22
Яркин
80
Запояска
30
Трусевич
30
Трусевич
80
Запояска
8
Васильев
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
8
Васильев
10
Гаврюк
3
Тыняный
3
Тыняный
10
Гаврюк
29
Мищенко
26
Чернышов
26
Чернышов
29
Мищенко
6
Намашко
20
Стеклов
20
Стеклов
6
Намашко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Торпедо
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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