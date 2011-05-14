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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Торпедо
Факел - Торпедо: обзор матча 14 мая 2011
Факел
14.05.2011, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Торпедо
Замена
С. Васильев
️️️️
С. Егоров
Замена
В. Еремеев
️️️️
И. Логуа
Желтая карточка
С. Хабаров
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
А. Положани
️️️️
Е. Андреев
Замена
А. Козлов
️️️️
Э. Янкаускас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Максим Кликин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
58
Сергей Егоров
ПП
20
Сергей Хабаров
ПП
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
30
Олег Герасименко
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Факел
8
Владимир Еремеев
ЛП
31
Сергей Васильев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Торпедо
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Артим Положани
ЛФ
4-3-1-2
30
Кликин
8
Черкес
19
Михалев
2
Колесников
7
Логуа
58
Егоров
44
Клопков
20
Хабаров
21
Шестаков
30
Герасименко
29
Янкаускас
3-2-4-1
0
Клевинскас
7
Зураев
6
Малыгин
2
Хозин
15
Коновалов
44
Самсонов
10
Рылов
15
Андреев
6
Намашко
8
Васильев
10
Гаврюк
7
Логуа
8
Еремеев
8
Еремеев
7
Логуа
58
Егоров
31
Васильев
31
Васильев
58
Егоров
29
Янкаускас
32
Козлов
32
Козлов
29
Янкаускас
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
15
Андреев
10
Положани
10
Положани
15
Андреев
Остались в запасе
Факел
Торпедо
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Факел - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Центральный
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