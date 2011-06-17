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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Торпедо
Мордовия - Торпедо: обзор матча 17 июня 2011
Мордовия
17.06.2011, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
6'
Р. Мухаметшин
46'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Торпедо
Желтая карточка
Г. Асеведо
+2
Замена
Д. Большаков
️️️️
А. Еркин
Красная карточка
Д. Рыжов
Замена
Э. Танделов
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
А. Еркин
Желтая карточка
А. Симчевич
Замена
Г. Микадзе
️️️️
М. Будников
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
Замена
П. Дорохин
️️️️
М. Рогов
Замена
Д. Рыжов
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Замена
А. Еркин
️️️️
Е. Гаврюк
Желтая карточка
М. Мищенко
Замена
М. Мищенко
️️️️
И. Чернышов
ГОЛ! 2:0!
К. Панченко
Желтая карточка
А. Положани
19'
Желтая карточка
А. Самсонов
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Артим Положани
ЛФ
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Мордовия
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Торпедо
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
3-1-3-2
24
Зайцев
87
Симчевич
3
Мулдаров
22
Будников
66
Дутов
9
Мухаметшин
30
Асеведо
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
3-2-3-2
0
Клевинскас
7
Зураев
26
Чернышов
2
Хозин
15
Коновалов
44
Самсонов
10
Рылов
6
Намашко
20
Стеклов
10
Гаврюк
10
Положани
22
Будников
8
Микадзе
8
Микадзе
22
Будников
9
Мухаметшин
17
Танделов
17
Танделов
9
Мухаметшин
31
Рогов
21
Дорохин
21
Дорохин
31
Рогов
8
Панченко
63
Рыжов
63
Рыжов
8
Панченко
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
26
Чернышов
29
Мищенко
29
Мищенко
26
Чернышов
Еркин
9
Большаков
9
Большаков
Еркин
10
Гаврюк
33
Еркин
33
Еркин
10
Гаврюк
Остались в запасе
Мордовия
Торпедо
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Мордовия - Торпедо
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Сергеев
(Благовещенск)
Стадион:
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