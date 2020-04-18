Экс-игрок «Спартака» предположил, почему клуб отказался от Шюррле

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Коновалов считает, что отказ россиян от выкупа у дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может быть связан с настроем полузащитника и желанием завершить карьеру.
«Возможно, ему просто уже не интересно. Он поиграл в серьезных командах, на различных турнирах и за сборную, и в еврокубках.
Сейчас, возможно, ему не хватает мотивации, чтобы заставить себя. Но по первым матчам, когда он только перешел в «Спартак», у него было достаточно мотивации», – цитирует ветерана «Евро-Футбол.Ру».
- До переезда в Москву Шюррле играл за «Челси» и «Вольфсбург».
- В 2014 году он помог сборной Германии выиграть чемпионат мира, сделав голевой пас в финале с командой Аргентины.
- Он перебрался в «Спартак» летом 2019 года на правах аренды и провел 18 матчей (два гола и четыре голевых паса).
Источник: «Евро-Футбол.Ру»