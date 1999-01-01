Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Экс-игрок «Спартака» предположил, почему клуб отказался от Шюррле

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Коновалов считает, что отказ россиян от выкупа у дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может быть связан с настроем полузащитника и желанием завершить карьеру.

    «Возможно, ему просто уже не интересно. Он поиграл в серьезных командах, на различных турнирах и за сборную, и в еврокубках.

    Сейчас, возможно, ему не хватает мотивации, чтобы заставить себя. Но по первым матчам, когда он только перешел в «Спартак», у него было достаточно мотивации», – цитирует ветерана «Евро-Футбол.Ру».

    • До переезда в Москву Шюррле играл за «Челси» и «Вольфсбург».
    • В 2014 году он помог сборной Германии выиграть чемпионат мира, сделав голевой пас в финале с командой Аргентины.
    • Он перебрался в «Спартак» летом 2019 года на правах аренды и провел 18 матчей (два гола и четыре голевых паса).

    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:07
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12802

      vka1970 41 минуту назад

      Совсем согласен, кроме одного.
      Желание либо есть, либо нет.
      Здесь я этот процесс увидел только вначале его карьеры у нас.Затем просто тишина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2889

      Борат 1 час назад

      Пищевик - демотиватор !!!
      Чемпиона мира угробили !
      Стыдно за рылов !
      Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76179
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru