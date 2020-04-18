Экс-игрок «Спартака» предположил, почему клуб отказался от Шюррле

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Коновалов считает, что отказ россиян от выкупа у дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может быть связан с настроем полузащитника и желанием завершить карьеру.

«Возможно, ему просто уже не интересно. Он поиграл в серьезных командах, на различных турнирах и за сборную, и в еврокубках.

Сейчас, возможно, ему не хватает мотивации, чтобы заставить себя. Но по первым матчам, когда он только перешел в «Спартак», у него было достаточно мотивации», – цитирует ветерана «Евро-Футбол.Ру».