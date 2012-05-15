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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Луч
Енисей - Луч: обзор матча 15 мая 2012
Енисей
15.05.2012, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ, группа B, 47 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Луч
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
А. Фатуллаев
Желтая карточка
Б. Аджинджал
Замена
Д. Тихий
️️️️
Б. Аджинджал
Желтая карточка
А. Тихоновецкий
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
В. Лешонок
Замена
С. Гончаров
️️️️
Р. Сурнев
Замена
С. Лужков
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
Р. Славнов
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Ушенин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-1-4-1
88
Синицын
23
Киракосян
25
Кожевников
4
Никитин
2
Федорив
15
Фатуллаев
9
Лешонок
21
Коробкин
2
Сурнев
17
Васильев
15
Чадов
4-5-1
70
Котляров
25
Семочко
5
Кристич
23
Могилевский
3
Удалый
4
Славнов
34
Ушенин
11
Карлос
22
Аджинджал
18
Федоров
10
Тихоновецкий
17
Васильев
19
Лужков
19
Лужков
17
Васильев
2
Сурнев
11
Гончаров
11
Гончаров
2
Сурнев
15
Фатуллаев
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
15
Фатуллаев
9
Лешонок
9
Гаурачс
9
Гаурачс
9
Лешонок
22
Аджинджал
15
Тихий
15
Тихий
22
Аджинджал
34
Ушенин
13
Алхазов
13
Алхазов
34
Ушенин
Остались в запасе
Енисей
Луч
8
Сергей Шарин
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Алферов
19
Алексей Степанов
ВР
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
Остались в запасе
8
Сергей Шарин
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Луч
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
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