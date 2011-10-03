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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Луч
Торпедо - Луч: обзор матча 03 октября 2011
Торпедо
03.10.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 0
Завершен
Луч
65'
Д. Дорожкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Луч
Замена
Е. Андреев
️️️️
А. Рылов
+1
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
Желтая карточка
А. Кусов
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Ю. Газинский
ГОЛ! 1:0!
Д. Дорожкин
Замена
И. Стрелков
️️️️
А. Алхазов
Замена
А. Кусов
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
А. Самсонов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
20
Алан Кусов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-4-1-1
0
Клевинскас
44
Самсонов
6
Малыгин
26
Чернышов
2
Хозин
7
Белоусов
20
Стеклов
81
Бондаренко
10
Рылов
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
3-2-4-1
70
Котляров
3
Удалый
2
Засеев
5
Кристич
25
Семочко
2
Кренделев
4
Славнов
18
Газинский
6
Свежов
22
Аджинджал
13
Алхазов
10
Рылов
15
Андреев
15
Андреев
10
Рылов
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
90
Безлихотнов
87
Саталкин
87
Саталкин
90
Безлихотнов
6
Свежов
20
Кусов
20
Кусов
6
Свежов
18
Газинский
69
Дедечко
69
Дедечко
18
Газинский
13
Алхазов
12
Стрелков
12
Стрелков
13
Алхазов
Остались в запасе
Торпедо
Луч
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
6
Станислав Резников
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
6
Александр Намашко
ЦП
Остались в запасе
6
Станислав Резников
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Торпедо - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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