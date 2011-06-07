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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Луч
Шинник - Луч: обзор матча 07 июня 2011
Шинник
07.06.2011, вторник, 18:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Луч
Замена
Х. Альмирон
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Жданов
️️️️
А. Акопянц
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Нежелев
Замена
Р. Григорян
️️️️
К. Скрыльников
Замена
Д. Семочко
️️️️
А. Алхазов
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Архипов
Желтая карточка
А. Саркисов
Желтая карточка
В. Катынсус
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
26
Антон Архипов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
92
Артем Щадин
АП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
2
Артем Михеев
ЦП
7
Евгений Скобликов
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
3-2-3-2
32
Ребров
7
Нежелев
21
Катынсус
2
Поворов
13
Белецкий
33
Сухов
20
Войдель
36
Скрыльников
10
Корытько
11
Саркисов
26
Архипов
3-2-4-1
19
Степанов
5
Кристич
23
Могилевский
3
Удалый
13
Тимофеев
2
Кренделев
4
Славнов
22
Аджинджал
6
Свежов
36
Акопянц
13
Алхазов
36
Скрыльников
28
Григорян
28
Григорян
36
Скрыльников
7
Нежелев
30
Дудченко
30
Дудченко
7
Нежелев
26
Архипов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
26
Архипов
36
Акопянц
9
Жданов
9
Жданов
36
Акопянц
4
Славнов
14
Альмирон
14
Альмирон
4
Славнов
13
Алхазов
25
Семочко
25
Семочко
13
Алхазов
Остались в запасе
Шинник
Луч
23
Алексей Катульский
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
2
Артем Михеев
ЦП
7
Евгений Скобликов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
Остались в запасе
23
Алексей Катульский
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
2
Артем Михеев
ЦП
7
Евгений Скобликов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Статистика матча Шинник - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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