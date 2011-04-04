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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Луч
КАМАЗ - Луч: обзор матча 04 апреля 2011
КАМАЗ
04.04.2011, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 0
Завершен
Луч
19'
А. Кобялко
41'
И. Коронов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Луч
Желтая карточка
М. Гараев
+2
+1
Замена
П. Могилевский
️️️️
Ю. Газинский
Вторая желтая
И. Удалый
Замена
М. Гараев
️️️️
М. Сагиров
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Друзин
Замена
А. Кренделев
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
И. Удалый
Желтая карточка
С. Лебамба
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Акопянц
Замена
А. Жданов
️️️️
А. Тихоновецкий
Замена
С. Овчинников
️️️️
Р. Славнов
Желтая карточка
В. Тимофеев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Коронов
Желтая карточка
М. Кристич
ГОЛ! 1:0!
А. Кобялко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
24
Марат Гараев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
26
Сергей Овчинников
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
3
Будылин
4
Гудукин
44
Рыков
27
Лебамба
11
Сагиров
77
Ахметзянов
30
Друзин
14
Коронов
29
Сердюков
22
Кобялко
3-2-4-1
70
Котляров
25
Семочко
5
Кристич
3
Удалый
13
Тимофеев
2
Кренделев
4
Славнов
18
Газинский
22
Аджинджал
36
Акопянц
10
Тихоновецкий
11
Сагиров
24
Гараев
24
Гараев
11
Сагиров
22
Кобялко
33
Кренделев
33
Кренделев
22
Кобялко
30
Друзин
9
Лукьянов
9
Лукьянов
30
Друзин
10
Тихоновецкий
9
Жданов
9
Жданов
10
Тихоновецкий
18
Газинский
23
Могилевский
23
Могилевский
18
Газинский
36
Акопянц
6
Свежов
6
Свежов
36
Акопянц
4
Славнов
26
Овчинников
26
Овчинников
4
Славнов
Остались в запасе
КАМАЗ
Луч
11
Рифат Мустафин
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
2
Артем Михеев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
Остались в запасе
11
Рифат Мустафин
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
Остались в запасе
2
Артем Михеев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча КАМАЗ - Луч
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
КАМАЗ
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