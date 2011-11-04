Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Оренбург
Луч - Оренбург: обзор матча 04 ноября 2011
Луч
04.11.2011, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
3'
А. Кусов
24'
Д. Дедечко
62'
В. Кулешов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Оренбург
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Д. Дедечко
Замена
В. Кренделев
️️️️
Г. Базаев
Замена
Н. Иванников
️️️️
Э. Кале
ГОЛ! 2:1!
В. Кулешов
Замена
Д. Кленкин
️️️️
А. Скворцов
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Кусов
Замена
Н. Жданкин
️️️️
Д. Вукобратович
Желтая карточка
А. Кусов
+1
Замена
К. Низовцев
️️️️
В. Полуяхтов
ГОЛ! 2:0!
Д. Дедечко
Замена
А. Алхазов
️️️️
К. Оганян
ГОЛ! 1:0!
А. Кусов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
14
Хавьер Альмирон
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
20
Алан Кусов
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
29
Карэн Оганян
ЦФ
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
80
Моасир
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
4-5-1
19
Степанов
3
Удалый
14
Альмирон
2
Засеев
5
Кристич
18
Базаев
20
Кусов
22
Аджинджал
69
Дедечко
4
Славнов
29
Оганян
4-2-2-2
16
Мусин
12
Малых
7
Кулешов
15
Андреев
2
Полуяхтов
17
Канаев
11
Скворцов
8
Шогенов
10
Булыга
4
Вукобратович
7
Элтон Кале
18
Базаев
2
Кренделев
2
Кренделев
18
Базаев
69
Дедечко
18
Газинский
18
Газинский
69
Дедечко
20
Кусов
6
Свежов
6
Свежов
20
Кусов
29
Оганян
13
Алхазов
13
Алхазов
29
Оганян
4
Вукобратович
25
Жданкин
25
Жданкин
4
Вукобратович
2
Полуяхтов
8
Низовцев
8
Низовцев
2
Полуяхтов
11
Скворцов
4
Кленкин
4
Кленкин
11
Скворцов
7
Элтон Кале
7
Иванников
7
Иванников
7
Элтон Кале
Остались в запасе
Луч
Оренбург
6
Станислав Резников
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
80
Моасир
ЦП
1
Федор Бурдыкин
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
6
Станислав Резников
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Остались в запасе
80
Моасир
ЦП
1
Федор Бурдыкин
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Луч - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
Оренбург
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+